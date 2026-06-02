به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر دو تن از شهدای جنگ تحمیلی سوم در روزهای آینده با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و دلدادگان فرهنگ ایثار و مقاومت در شهر مقدس قم تشییع و سپس برای خاکسپاری به روستای فردو منتقل خواهد شد.



مراسم تشییع این دو شهید والامقام روز سه‌شنبه دوازدهم خردادماه ساعت ۱۷ از مسجد امام حسن عسکری (ع) آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان در این آیین معنوی پیکرهای مطهر شهدا را تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) بدرقه خواهند کرد.



همچنین آیین وداع با پیکر پاک این شهدای سرافراز در مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود و همزمان با قرائت دعای توسل، زائران و مجاوران این مکان مقدس فرصت خواهند داشت با پیکرهای مطهر شهدا تجدید عهد و میثاق کنند.



این مراسم همچنین همزمان با برگزاری تجمعات شب‌های بیعت و نصرت در مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد و پیکرهای شهدا در میان خیل عاشقان فرهنگ ایثار و شهادت مورد استقبال و تکریم قرار خواهند گرفت.



پیکرهای مطهر این دو شهید پس از برگزاری مراسم تشییع و وداع، برای انجام مراسم خاکسپاری به روستای فردو از توابع استان قم منتقل خواهد شد.



مراسم تدفین این دو شهید والامقام روز چهارشنبه سیزدهم خردادماه ساعت ۱۶ در روستای فردو برگزار می‌شود و پیکرهای مطهر آنان در میان بدرقه مردم قدرشناس و خانواده‌های شهدا در خاک آرام خواهد گرفت.



حسین رمضانیان فردویی و محمد اویسی دو تن از بسیجیان منطقه شهید پرور فردو، بر اثر انفجار پرتابه های عمل نکرده و باقیمانده از جنگ رمضان در یکی از مراکز نظامی استان قم به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.