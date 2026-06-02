به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن رستمیان، در مراسم بهره‌برداری از ساختمان جدید انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی، اظهار داشت: هدف ما از تجهیز این مرکز به مدرن‌ترین دستگاه‌های پزشکی، ارتقای سطح خدمات درمانی و دستیابی به بهترین نتایج بالینی برای بیماران است تا با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز دنیا، کیفیت زندگی و روند بهبودی بیماران بهبود یابد.

‌وی با اشاره به استانداردهای جهانی در درمان سرطان، خاطرنشان کرد: با اتخاذ رویکردی جامع در درمان (شامل جراحی، رادیوتراپی و سایر متدهای تخصصی)، می‌توان نرخ بهبودی را به سطوح مطلوب جهانی (حدود ۷۰ درصد) رساند و گامی مؤثر در جهت کاهش رنج بیماران برداشت.

‌رستمیان در ادامه با قدردانی از خیرین و حامیان این پروژه، تأسیس این مرکز را یک گام بلند در جهت تکمیل زنجیره درمانی کشور دانست و افزود: ایجاد چنین زیرساخت‌های تخصصی، نه تنها جایگاه نظام سلامت کشور را ارتقا می‌دهد، بلکه امکان ارائه خدماتی جامع و تخصصی را برای تمامی اقشار مردم فراهم می‌آورد.

در ادامه این مراسم، سید رضا رئیس‌کریمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: این مرکز با ظرفیت ۵۶۳ تخت بستری و واحدهای تخصصی، با هدف ارائه خدماتی جامع و باکیفیت طراحی شده است.

وی تصریح کرد: این پروژه با وجود چالش‌های متعددی از جمله دوران پاندمی کرونا و دشواری‌های اقتصادی پیش می‌آمد، اما با تداوم تلاش‌ها و حمایت‌های گسترده، به بهره‌برداری رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به جامعیت این مرکز افزود: انستیتو کانسر تمامی انواع سرطان‌ها، از جمله سرطان‌های اطفال، استخوانی، توراکس (قفسه سینه) و سایر تخصص‌ها را پوشش می‌دهد و با حضور برترین متخصصان کشور، خدماتی در سطح استانداردهای جهانی ارائه خواهد داد.

وی همچنین خبر داد که فرآیند پذیرش بیماران آغاز شده و مجوزهای استخدامی لازم برای تکمیل کادر درمان صادر شده است تا به‌زودی تمامی بخش‌ها به طور کامل فعال شوند.

رئیس‌کریمی در ادامه به نقش کلیدی حامیان و نهادهای اجرایی در تحقق این پروژه پرداخت و تصریح کرد: این دستاورد حاصل هم‌افزایی و حمایت‌های بی‌دریغ بسیاری از افراد و سازمان‌هاست.

وی در این راستا از تلاش‌های نمایندگان مجلس برای تخصیص بودجه، همکاری‌های مؤثر سازمان (استخدامی) در تسهیل مجوزات، و حمایت مالی سریع و بدون قید و شرط بانک ملت که منجر به تجهیز سریع مرکز شد، قدردانی کرد.

وی همچنین از مدیریت‌های ارشد، تیم پشتیبانی و تمامی همکارانی که در جلسات هفتگی برای رفع گره‌های زیرساختی و پیشبرد پروژه تلاش کردند، تشکر کرد و افزود: اگرچه مراسم رسمی بهره‌برداری اکنون برگزار می‌شود، اما این مرکز حدود دو ماه است که فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون عمل‌های جراحی متعددی را با موفقیت انجام داده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطر نشان کرد: این مجموعه با رویکردی انسان‌دوستانه و تخصصی، در خدمت تمامی بیماران است تا گامی مؤثر در جهت ارتقای سلامت جامعه و کاهش رنج بیماران سرطانی باشد.

به گزارش مهر، این مرکز به عنوان قطب علمی پیشگیری، تشخیص و درمان انواع سرطان‌ها در کشور، با زیربنای ۶۰ هزار مترمربع و در ۱۸ طبقه احداث شده و ارزش پروژه ساخت آن حدود ۱۲ همت برآورد می‌شود.

بیمارستان جدید انستیتو کانسر ایران با برخورداری از ۶۱۰ تخت بستری، ۱۹ اتاق عمل و تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته تشخیصی و درمانی، نقش مهمی در توسعه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی سرطان و ارتقای ظرفیت درمان بیماران سرطانی در کشور ایفا خواهد کرد.

این پروژه یکی از مهم‌ترین طرح‌های حوزه سلامت کشور در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان به شمار می‌رود و بهره‌برداری از آن گام مؤثری در توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارتقای خدمات تخصصی سرطان خواهد بود.