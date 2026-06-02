۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۶

کیفیت درمان بیماران سرطانی در ایران بهبود می‌یابد

رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی، بر ارتقای کیفیت درمان و بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی برای دستیابی به نتایج بهینه در درمان بیماران سرطانی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن رستمیان، در مراسم بهره‌برداری از ساختمان جدید انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی، اظهار داشت: هدف ما از تجهیز این مرکز به مدرن‌ترین دستگاه‌های پزشکی، ارتقای سطح خدمات درمانی و دستیابی به بهترین نتایج بالینی برای بیماران است تا با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز دنیا، کیفیت زندگی و روند بهبودی بیماران بهبود یابد.

‌وی با اشاره به استانداردهای جهانی در درمان سرطان، خاطرنشان کرد: با اتخاذ رویکردی جامع در درمان (شامل جراحی، رادیوتراپی و سایر متدهای تخصصی)، می‌توان نرخ بهبودی را به سطوح مطلوب جهانی (حدود ۷۰ درصد) رساند و گامی مؤثر در جهت کاهش رنج بیماران برداشت.

‌رستمیان در ادامه با قدردانی از خیرین و حامیان این پروژه، تأسیس این مرکز را یک گام بلند در جهت تکمیل زنجیره درمانی کشور دانست و افزود: ایجاد چنین زیرساخت‌های تخصصی، نه تنها جایگاه نظام سلامت کشور را ارتقا می‌دهد، بلکه امکان ارائه خدماتی جامع و تخصصی را برای تمامی اقشار مردم فراهم می‌آورد.

در ادامه این مراسم، سید رضا رئیس‌کریمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: این مرکز با ظرفیت ۵۶۳ تخت بستری و واحدهای تخصصی، با هدف ارائه خدماتی جامع و باکیفیت طراحی شده است. 

وی تصریح کرد: این پروژه با وجود چالش‌های متعددی از جمله دوران پاندمی کرونا و دشواری‌های اقتصادی پیش می‌آمد، اما با تداوم تلاش‌ها و حمایت‌های گسترده، به بهره‌برداری رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به جامعیت این مرکز افزود: انستیتو کانسر تمامی انواع سرطان‌ها، از جمله سرطان‌های اطفال، استخوانی، توراکس (قفسه سینه) و سایر تخصص‌ها را پوشش می‌دهد و با حضور برترین متخصصان کشور، خدماتی در سطح استانداردهای جهانی ارائه خواهد داد. 

وی همچنین خبر داد که فرآیند پذیرش بیماران آغاز شده و مجوزهای استخدامی لازم برای تکمیل کادر درمان صادر شده است تا به‌زودی تمامی بخش‌ها به طور کامل فعال شوند.

رئیس‌کریمی در ادامه به نقش کلیدی حامیان و نهادهای اجرایی در تحقق این پروژه پرداخت و تصریح کرد: این دستاورد حاصل هم‌افزایی و حمایت‌های بی‌دریغ بسیاری از افراد و سازمان‌هاست. 

وی در این راستا از تلاش‌های نمایندگان مجلس برای تخصیص بودجه، همکاری‌های مؤثر سازمان (استخدامی) در تسهیل مجوزات، و حمایت مالی سریع و بدون قید و شرط بانک ملت که منجر به تجهیز سریع مرکز شد، قدردانی کرد.

وی همچنین از مدیریت‌های ارشد، تیم پشتیبانی و تمامی همکارانی که در جلسات هفتگی برای رفع گره‌های زیرساختی و پیشبرد پروژه تلاش کردند، تشکر کرد و افزود: اگرچه مراسم رسمی بهره‌برداری اکنون برگزار می‌شود، اما این مرکز حدود دو ماه است که فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون عمل‌های جراحی متعددی را با موفقیت انجام داده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطر نشان کرد: این مجموعه با رویکردی انسان‌دوستانه و تخصصی، در خدمت تمامی بیماران است تا گامی مؤثر در جهت ارتقای سلامت جامعه و کاهش رنج بیماران سرطانی باشد.

به گزارش مهر، این مرکز به عنوان قطب علمی پیشگیری، تشخیص و درمان انواع سرطان‌ها در کشور، با زیربنای ۶۰ هزار مترمربع و در ۱۸ طبقه احداث شده و ارزش پروژه ساخت آن حدود ۱۲ همت برآورد می‌شود.

بیمارستان جدید انستیتو کانسر ایران با برخورداری از ۶۱۰ تخت بستری، ۱۹ اتاق عمل و تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته تشخیصی و درمانی، نقش مهمی در توسعه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی سرطان و ارتقای ظرفیت درمان بیماران سرطانی در کشور ایفا خواهد کرد.

این پروژه یکی از مهم‌ترین طرح‌های حوزه سلامت کشور در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان به شمار می‌رود و بهره‌برداری از آن گام مؤثری در توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارتقای خدمات تخصصی سرطان خواهد بود.

کد مطلب 6847621

