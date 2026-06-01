۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

افزایش قیمت مدیران خودرو قانونی نیست

یک مسئول گفت: خودروسازان باید مدارک خود را جهت تعدیل قیمت به سازمان حمایت ارائه و پس از تایید تکمیل مدارک، محاسبات در مهلت مقرر مشخص شده در دستورالعمل انجام، اعلام و ملاک عمل شرکت قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا یک شرکت مونتاژ خودرو بدون هماهنگی با مراجع ذی‌ربط اقدام به افزایش ۸۰ درصدی قیمت محصولات خود کرده است؛ در حالیکه سازمان حمایت اعلام کرده این شیوه افزایش قیمت قانونی نیست. احمد شانیان معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای این سازمان در این خصوص گفت: با توجه به اینکه طبق دستورالعمل ۱۴۰۴/۶/۱۱ شورای رقابت و اصلاحات بعدی عرضه کنندگان خودرو موظف هستند مدارک خود را جهت تعدیلات قیمت به سازمان حمایت ارائه و پس از تایید تکمیل مدارک توسط سازمان، محاسبات در مهلت مقرر مشخص شده در دستورالعمل انجام، اعلام و ملاک عمل شرکت قرار گیرد.

وی افزود: مدارک و مستندات و نیز استعلامات اخذ شده از مراجع ذی ربط در حال تکمیل شدن بود که شرکت مذکور بدون هماهنگی و خودسرانه اقدام به اعلام قیمت جدید کرد که مورد تایید این سازمان نیست. سازمان حمایت در مهلت مقرر و قانونی قیمتهای جدید را محاسبه و به شرکت ابلاغ خواهد کرد.

شانیان ضمن اخطار کتبی به شرکت و الزام به عدم فروش تا اعلام مجاز قیمت های سازمان حمایت، از هموطنان درخواست کرد تا زمان اصلاح قیمتها از خریدهای احتمالی خودداری کنند.

سمیه رسولی

