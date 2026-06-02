مذاکره از موضع اقتدار؛ تنها راه تحقق منافع ملی و جلوگیری از خسارت محض

به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا عباسی در یادداشتی رسانه ای تصریح کرد:

تجربه یک‌سال گذشته نشان داد که دشمن تنها در برابر قدرت، بازدارندگی و هماهنگی میدان و دیپلماسی عقب‌نشینی می‌کند؛ ازاین‌رو هر توافقی که بر پایه حفظ خطوط قرمز، آمادگی کامل و تحمیل هزینه به طرف مقابل نباشد، می‌تواند به جای تأمین منافع ملی، به ابزاری برای امتیازگیری دشمن و تکرار خسارت‌های گذشته تبدیل شود.

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با گرای برخی خودباختگان و وطن‌فروشان خائن و نیز برآوردهای نادرست دشمن، در طی یک سال گذشته، دشمن جنایتکار #آمریکایی_صهیونی دو جنگ ۱۲ روزه و رمضان را بر ملت ایران تحمیل کرد، اما منطقه‌ای شدن جنگ، بسته شدن تنگه هرمز، حضور حماسی #مردم_مبعوث شده، پاسخ مقتدرانه نیروهای مسلح و تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب، دشمن را به بن‌بست کشاند و او را وادار کرد با فرستادن واسطه‌های گوناگون، برای فرار از شکست در باتلاق خودساخته‌اش، به التماس آتش‌بس و مذاکره بیفتد؛ به این امید که امتیازاتی را که در میدان نبرد به‌دست نیاورده بود، با فریب، نیرنگ و تهدید پشت میز مذاکره به دست آورد!

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دشمنِ درمانده‌ای که برای مذاکره التماس می‌کرد و کشورهای متعددی را واسطه کرده بود، در اوج اقتدار #ایران_اسلامی، در نهایت پس از اینکه پیش‌شرط‌های ارائه‌شده توسط ایران را پذیرفت، مذاکرات را آغاز کرد؛ اما متأسفانه، پس از مدتی با مشاهده شور و اشتیاق زایدالوصف #تیم_مذاکره_کننده ما، رویکرد زیاده‌خواهانه دشمن تشدید گردید و با وجود اینکه به دلایل متعدد از جمله برگزاری #جام_جهانی، افزایش #هزینه‌های_انرژی، در پیش بودن انتخابات #کنگره_امریکا نیاز مبرم به #آتش‌بس، مذاکره و طولانی شدن دوره #مذاکره و آتش بس داشت، در حال بهره‌برداری از این شرایط است و تلاش می‌کند نیازهای خود را به ایران بفروشد.

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دشمن شکست‌خورده در میدان نظامی، که #شروط_ده‌گانه ایران را به‌عنوان مبنای شروع مذاکرات پذیرفته بود، شروع به بهانه‌جویی کرد و متون پیشنهادی یکی پس از دیگری از سوی آمریکا مورد پذیرش قرار نگرفت و متون ارائه شده بعدی نیز با شرایطی سخت‌تر و یک‌جانبه‌تر برای توافق در حال ارائه شدن است و به اسمِ در شرف وقوع بودن توافق، هم جلوی جنگ گرفته شد، هم قیمت #انرژی کنترل گردید و هم فرصت بزرگی برای پیشروی اسرائیل در لبنان را فراهم کرد!!

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با همه این تفاسیر، هنوز عده‌ای در کشور ذره‌ای در راهبردشان در مواجهه با دشمن تغییر ایجاد نشده و برخی دیگر نیز توجیه‌گر این وضعیت هستند؛ حتی از دست رفتن نقاط راهبردی نظام اسلامی در مبارزه با رژیم صهیونیستی در #لبنان را یا نمی‌بینند یا برای آن توجیهات مختلف می‌تراشند.

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اما دیروز اتفاق خوبی رقم خورد که از همه عزیزان دخیل در این اتفاق قدردانیم و آن اینکه در یک هماهنگی کامل میان #خیابان، مسئولان #میدان و #دیپلماسی و با قرار دادن یک تهدید معتبر سطح بالا روی میز و اعلام تخلیه شمال سرزمین‌های اشغالی توسط #قرارگاه_خاتم‌الانبیاء(ص)، رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا، افسار سگ هار خود را کشید و هر دو از جنایت در لبنان و تهدیدهای خود عقب نشستند.

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این اتفاق نشان داد که در یک هماهنگی کامل و با #مقاومت و #ایستادگی می‌توان هم دشمن را عقب راند، هم #شروط و #خطوط_قرمز را بر او تحمیل کرد و هم امتیازات و دستاوردهای #میدان را تثبیت نمود و بار دیگر اثبات کرد که این دشمن جنایتکار #آمریکایی_صهیونیستی چیزی جز زبان زور و قدرت نمی‌فهمد.

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تنها راه بهره‌مندی از مذاکرات و دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار، تبعیت از فرامین، خطوط قرمز و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله #امام_سید_مجتبی_خامنه‌ای مدظله العالی، آمادگی صددرصدی برای جنگ، ایفای نقش بازیگر قدرتمند و تحمیل هزینه‌ای جبران‌ناپذیر به دشمن برای تغییر محاسبات اوست.

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منافع_ملی کشور نیز تنها به پشتوانه قدرت، اصرار و استقامت بر حفظ و رعایت خطوط_قرمز و #شروط تعیین‌شده نظام تحقق خواهد یافت و در غیر این‌صورت، اگر توافقی هم حاصل شود، پس از اجرای تعهدات از سوی ما، این توافق و تعهدات موجود در آن برای چنین دشمنی به اندازه پشیزی هم ارزش نخواهد داشت و او پس از بردن بهره‌ مورد نیاز، در زمان انجام تعهدات خود، به‌راحتی از آن خارج خواهد شد و #خسارت_محض دیگری را به کشور تحمیل خواهد کرد.

