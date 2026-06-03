بهمن دان بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عید بزرگ و فرخنده غدیر، روز اکمال دین و تجلی ارادت است، گفت: عید غدیر، یادآور پیوند استوار میان ایمان و ارادت است؛ روزی که پیامبر اکرم (ص)، راه روشن رهبری و اخلاق را به امت سپرد. در این عید برای تمام خانوادهها آرزومندم که دلهایشان شاد و سفرههایشان همیشه پربرکت باشد.
وی با تبریک این عید به تمام مردم جهان بیان کرد: عید غدیر دعوتی به دوستی، همدلی و پاسداشت حقیقت است. این عید بزرگ بر همه مردم خوب ما در سراسر گیتی که از دوستداران مولایمان حضرت علی (ع) هستند، مبارک باشد.
بازیگر فیلم «هدف» با اشاره به حضور پرشور مردم عنوان کرد: سال گذشته چه آنها که در کشور عزیزمان حضور داشتند و چه آنهایی که در خارج از کشور هستند، شاهد بودند که چه بر ما گذشت با این حال مردم غیور ایران، حضور و اتحاد خود را زیر یک پرچم حفظ کردند و مانند مشتی گرهخورده در برابر دشمنان، بهویژه دشمن صهیونیست کودککش و آمریکای جهانخوار ایستادند.
وی افزود: همه به یاد داریم که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان چه وقایعی برای کشورمان رخ داد و چه کسانی در راه ایران عزیز شهید شدند. ما در اولین روز جنگ رمضان، رهبر شهید و سید و سالارمان را از دست دادیم و این اتفاق تلخ بهانهای برای حضور و اتحاد بیشتر مردم و شیعیان رهرو امیرالمؤمنین و وطندوستها شد.
بازیگر سریال «سوجان» تصریح کرد: به شخصه از ۹ اسفند در خیابانها و میادین همراه مردم بودم و در این حدود ۹۰ شب، همچنان در خیابان هستم و در تهران و شهرستانها سخنرانیهایی برای مردم داشتهام. تا زمانی که جشن پیروزیمان را در تهران نگیریم، خیابانها را رها نخواهیم کرد. زمانی که «پویش جانفدا» اعلام شد، من از اولین نفراتی بودم که ثبتنام کردم. بیش از ۳۰ میلیون نفر در پویش جانفدا ثبتنام کردند و برای نخستین بار در جهان حدود یکسوم جمعیت یک کشور برای مقابله با دشمنانی که فکر تعرض به خاکشان را دارد اعلام آمادگی کردند.
این بازیگر با دعوت از مردم برای حضور در «مهمونی کیلومتری غدیر» گفت: مردم در این روزها نشان دادند که نیازی به دعوت ما هنرمندان ندارند، اما من از اینجا از همه مردم، از تمام وطنپرستان و دوستداران مولایمان امیرالمؤمنین (ع) دعوت میکنم که در «مهمونی کیلومتری غدیر» حتما حضور پیدا کنند و با یک شعار واحد، دستهایشان را بالا بیاورند و کمک حال برپایی علم و بیرق مولایمان در سراسر کشور باشند. از تمام عزیزان سراسر ایران، از دورافتادهترین نقاط تا پایتخت دعوت میکنم که پرچم امام علی (ع) را در غدیر بالا نگه دارند.
دان در بخش دیگری از صحبتهایش عنوان کرد: در حال حاضر مشغول ایفای نقش در فیلمی نیستم. اخیرا یک پیشنهاد داشتم و یک فیلمنامه سینمایی برایم فرستادند اما آن نقش را دوست نداشتم. من خیلی بازیگر پرکاری نیستم و باید یک نقش خوب پیشنهاد شود تا آن را بپذیرم.
وی در پایان اظهار کرد: از مردم عزیزمان که از ۹ اسفند تاکنون این اتحاد را حفظ کردند و از رسانهها تشکر میکنم که رسالت خود را در این ایام به درستی انجام دادند و ندای این عزیزان را به گوش همه مردم جهان رساندند.
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