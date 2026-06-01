ابوالفضل محبان در گفتوگو با خبرنگار مهر از حضور اعضا، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی در مهمونی کیلومتری غدیر در ایستگاه صلوانی خبر داد.
وی گفت: همزمان با برگزاری جشن بزرگ عید غدیر، اعضای جمعیت هلال احمر خراسان شمالی در محل برگزاری مهمونی کیلومتری غدیر حضور دارند و با برپایی ایستگاههای آموزشی و سلامت، به ارائه خدمات به شهروندان میپردازند.
محبان افزود: در این برنامه، آموزشهای عمومی کمکهای اولیه به شرکتکنندگان ارائه میشود تا شهروندان با مهارتهای اولیه امدادرسانی و نحوه برخورد با حوادث احتمالی آشنا شوند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی ادامه داد: همچنین ایستگاه پایش سلامت در محل جشن دایر شده و خدماتی از جمله اندازهگیری فشار خون، سنجش قند خون و ارائه مشاورههای سلامت به مراجعهکنندگان ارائه میشود.
وی با اشاره به اهمیت حضور هلال احمر در برنامههای فرهنگی و مذهبی اظهار کرد: این جمعیت با بهرهگیری از توان اعضا و داوطلبان خود، در کنار مردم حضور دارد و تلاش میکند ضمن ترویج فرهنگ نوعدوستی و مسئولیتپذیری اجتماعی، خدمات آموزشی و سلامتمحور را به شهروندان ارائه کند.
محبان از مردم دعوت کرد با مراجعه به ایستگاه هلال احمر در مسیر مهمونی کیلومتری غدیر، از خدمات آموزشی و سلامت این جمعیت بهرهمند شوند.
