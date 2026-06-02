پیام عید غدیر همبستگی در برابر دشمنان متجاوز است؛ لزوم حضور پرشور مردم

احمد احمدی تهیه‌کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لزوم همبستگی ملت به بهانه عید غدیر عنوان کرد: کشور ما در چند ماه اخیر روزهای حساس و دشواری را پشت سر گذاشت و شاهد تجاوز ۲ زورگوی خبیث؛ آمریکا و اسرائیل جنایتکار بودیم که منجر به شهادت رهبر معظم انقلابمان و دیگر عزیزان هموطنمان شد. واضح است که در چنین شرایطی، بیش از هر زمان دیگری به همبستگی، اعتماد و در کنار هم بودن نیاز داریم. عید غدیر می‌تواند برای مردم عزیز کشورمان پیامی روشن داشته باشد، اینکه با وجود تمام مصائب این روزهای جنگی اگر دل‌هایمان کنار هم باشد، می‌توانیم از بحران‌ها عبور کنیم و بر دشمن متجاوز پیروز شویم.

وی افزود: غدیر فقط یک مناسبت مذهبی نیست، یک پیام انسانی و اجتماعی هم دارد. پیام اصلی آن، وفاداری به حق، عدالت، محبت و همراهی با یکدیگر است، این ارزش‌ها نه‌ تنها برای مردم کشور ما، بلکه برای مردم جهان هم قابل درک و الهام‌بخش است. در دنیایی که امروز بیش از همیشه با ظلم، تنش، خشونت و فاصله‌های اجتماعی بسیاری روبه‌روست، عید غدیر می‌تواند یادآور این حقیقت باشد.

این تهیه‌کننده سینما با دعوت مردم به «مهمونی غدیر» گفت: به عنوان یک سینماگر، از مردم و هنرمندان عزیز می‌خواهم که همچنان حضور پرشور شبانه خود را در میادین کشور حفظ کرده و در برنامه‌های عید غدیر هم شرکت کنند چنین مراسمی فقط یک جشن نیست، بلکه فرصتی است برای با هم بودن و زنده نگه داشتن امید.

احمدی در پایان اظهار کرد: در شرایطی که جامعه تحت فشارهای مختلف قرار دارد برگزاری این‌گونه برنامه‌ها می‌تواند روح تازه‌ای به مردم بدهد. از نگاه من، اهمیت این برنامه‌ها در این است که مردم را از انزوا و نگرانی دور می‌کند و به سمت وحدت و همدلی می‌برد. حضور خانواده‌ها، کودکان، جوانان و سالمندان کنار هم در چنین شب‌ها و آئین‌هایی یک پیام مهم به جامعه و حتی به جهان مخابره می‌کند؛ اینکه مردم این سرزمین، در سخت‌ترین شرایط با حفظ وحدت خود از میهن شان با جان و دل دفاع می‌کنند.