به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی صبح سه شنبه در نشست با خبرنگاران با تأکید بر اهمیت مردمی بودن مهمونی غدیر، اظهار کرد: مهمانی غدیر یک نهاد مردمی است و تمام مواکب و مجموعههایی که در این عرصه فعالیت میکنند، با انگیزه و توان مردمی پای کار آمدهاند.
وی افزود: در این رویداد، مردم خودشان امکانات، ظرفیتها و توانمندیهایشان را به میدان میآورند و نقش دستگاههای فرهنگی و نهادهایی همچون سازمان تبلیغات اسلامی و بنیاد بینالمللی غدیر بیشتر در حوزه هماهنگی، پشتیبانی و تسهیلگری تعریف میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره حفظ ماهیت مردمی مهمانی غدیر، تصریح کرد: یکی از مهمترین ویژگیهای این حرکت فرهنگی آن است که منشأ اصلی آن مردم هستند و اگر اتفاق بزرگی در این عرصه رقم میخورد، حاصل حضور و مشارکت خود مردم است.
حجتالاسلام کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگاه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به مسئله معرفی اسلام و معارف اهلبیت (ع)، گفت: شهید سلیمانی همواره بر معرفی اسلام از طریق اخلاق، رفتار و عمل تأکید داشت و معتقد بود که باید مردم را با اخلاق اسلامی جذب کرد.
وی با بیان خاطرهای از دوران حضور نیروهای جبهه مقاومت در سوریه افزود: در سالهای گذشته بسیاری از مسلمانان حتی آشنایی کافی با واقعه غدیر و جایگاه امیرالمؤمنین علی (ع) نداشتند. این مسئله نشان میدهد که هنوز ظرفیتهای فراوانی برای معرفی شخصیت، سیره و معارف امیرالمؤمنین (ع) در جهان اسلام وجود دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان ادامه داد: گاهی مشاهده میکنیم که حتی در برخی کشورهای اسلامی، آشنایی مردم با واقعه غدیر بسیار محدود است و این موضوع بیانگر مظلومیت تاریخی امیرالمؤمنین (ع) و ضرورت تبیین هرچه بیشتر این حقیقت بزرگ اسلامی است.
وی هدف اصلی از برگزاری برنامههای غدیر را فراتر از یک مناسبت چندروزه دانست و اظهار کرد: فلسفه برپایی مهمانی غدیر آن است که راه و رسم امیرالمؤمنین (ع) در زندگی فردی و اجتماعی مردم جریان پیدا کند و تنها به دهه امامت و ولایت محدود نشود.
حجتالاسلام کاظمی با تأکید بر اینکه غدیر باید به یک فرهنگ مستمر در جامعه تبدیل شود، گفت: همانگونه که در ایام غدیر شاهد شور و نشاط مردمی هستیم، باید در مناسبتهای مختلف دینی از جمله ماه مبارک رمضان، ایام فاطمیه و دیگر مناسبتهای مذهبی نیز همین روحیه همدلی، مشارکت و خدمترسانی در جامعه جاری باشد.
وی خاطرنشان کرد: نقطه اوج فعالیتهای غدیری در روز عید غدیر نمود پیدا میکند، اما ارزش واقعی این حرکت زمانی محقق میشود که آموزههای غدیر در تمام طول سال در جامعه جریان داشته باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان همچنین مهمانی غدیر را بستری برای تقویت فرهنگ مواسات و همدلی دانست و افزود: امروز بسیاری از خانوادهها با نیت اطعام و خدمت به دیگران در این حرکت مشارکت میکنند و این روحیه ایثار، بخشش و کمک به همنوعان از مهمترین جلوههای فرهنگ علوی است.
وی در پایان تأکید کرد: مهمانی غدیر تنها یک جشن نیست، بلکه فرصتی برای معرفی سیره امیرالمؤمنین (ع)، تقویت انسجام اجتماعی و نمایش فرهنگ اسلامی به جهانیان است و امیدواریم این حرکت مردمی زمینهساز ترویج هرچه بیشتر معارف اهلبیت (ع) و سبک زندگی علوی در جامعه باشد.
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