جزئیات نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با رئیس رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد راستینه از نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی و معاونان سازمان صدا و سیما خبر داد و گفت: در این نشست تأکید شد اکنون که بعثت در مردم مسئولیت خطیری را برای همه ارکان حاکمیت به وجود آورده است، صداوسیما از موفقترین دستگاههایی بود که در پدافند غیرعامل پیشتاز بود، این سبب شد تا یک لحظه پایداری خط خبر و آنتن سیما و صوت قطع نشود و صدای حقیقت سرزنده و امیدوار در سراسر ایران شنیده شود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: در این جلسه بر ضرورت تبیین دقیق راهبردهای مقام معظم رهبری در جنگ رمضان از میدان نبرد تا شروط و خطوط قرمز پایان جنگ تأکید شد که در این خصوص صداوسیما نقش محوری داشته و انتظار است این تبیین دقیق بهصورت مستمر صورت پذیرد.
راستینه ادامه داد: در این جلسه همچنین عنوان شد که با توجه به برآورد خسارتهای انجام شده توسط دشمن آمریکایی-صهیونیستی، انتظار میرود که مسئولان، بهویژه دولتمردان نسبت به پشتیبانی جامع از صداوسیما و پیشبینی اعتبارات برای بازسازی سایتها و مراکز آسیب دیده سازمان صداوسیما اقدام کنند.
وی تصریح کرد: از آنجا که صدا و سیما یک دانشگاه بزرگ برای رشد و ارتقای افکار عمومی و دانش رسانهای مردم است و از طرفی وظیفه انعکاس خدمات دولتمردان را دارد، انتظار میرود در راستای اقناع افکار عمومی همه دستگاهها، بهویژه در شرایط جنگ سیستمهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی نسبت به همکاری کامل با صدا وسیما اهتمام داشته باشند.
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