هماهنگی میدان و دیپلماسی در ایران، طرح حمله به بیروت را خنثی کرد

محسن زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از حمله برنامه‌ریزی شده شدید به ضاحیه بیروت پس از هشدار قاطع مقامات جمهوری اسلامی ایران به دشمن، اظهار کرد: روز گذشته و در واکنش به تشدید حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در لبنان، تیم دیپلماسی ما اعلام کرد که مذاکرات را قطع می‌کنیم و دیگر پاسخ آمریکا را نمی‌دهیم و همزمان نیروهای نظامی ما هم اعلام کردند که در صورت تشدید حملات به لبنان، پاسخ سختی به آنان خواهیم داد. این هم‌افزایی و هماهنگی حوزه دیپلماسی و میدان، در کنار حضور مردم در خیابان، جلوه بی‌نظیری از قدرت ایران در روزهای اخیر ایجاد کرده است.

وی توضیح داد: از آنجایی که در کشور ما از دیپلماسی و مذاکره عموماً تجربه خوبی در اذهان نیست، اکنون نیز بعضاً در خصوص نوع دیپلماسی که امروز داریم و نوع میدان جنگ، شبیه‌سازی‌ای در اذهان با تجربیات گذشته شکل می‌گیرد.

تداوم جنگ پس از آتش‌بس و تغییر ماهیت درگیری‌ها

زنگنه متذکر شد: ما در طول این ۵۰ تا ۶۰ روز پس از آتش‌بس، همچنان درگیر میدان و جنگ هستیم؛ یعنی جنگ نظامی ما با رژیم اسرائیل و آمریکا پس از ۱۹ فروردین و آتش‌بس نیز متوقف نشده، بلکه نوع جنگ تغییر کرده است. به این معنا که جنگ از فضای موشکی و پهپادی به سمت تقابل‌های دریایی و مسدود کردن تنگه هرمز، مقاومت برای بسته نگه داشتن آن و از سوی دیگر تلاش آمریکایی‌ها برای باز کردن تنگه و همچنین محاصره کشتی‌های جمهوری اسلامی رفته است. بنابراین این تصور که ما اکنون در وضعیت صلح یا آتش‌بس یا توقف هستیم، درست نیست. ما در این مدت، همچنان در یک نزاع میدانی صد درصدی با آمریکا قرار داریم.

اثرگذاری اقدامات میدانی ایران بر معادلات اقتصادی آمریکا

وی اظهار کرد: چه‌بسا ضربه‌ای که ما در حوزه بستن تنگه هرمز در این ۵۰ روز پس از ۱۹ فروردین به آمریکایی‌ها وارد کردیم، یا ضرباتی که به بازار سهام آمریکا وارد شد، یا آسیب‌هایی که به شرکت‌های فناوری و شرکت‌های عمده بورس آمریکا مانند انویدیا، اینتل، مایکروسافت، اپل و آلفابت وارد شده و همچنین ضربه‌هایی که به اوراق قرضه آمریکا و نرخ تورم این کشور در این ۴۰ تا ۵۰ روز وارد شده، به مراتب بیش از ضربات موشکی‌ای بوده که در ۴۰ روز نخست جنگ به مراکز اقتصادی و نظامی اسرائیل و کشورهای همسایه با آمریکا وارد شد.

عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی تأکید کرد: بنابراین این تصور که ما اکنون در وضعیت ایستایی، صلح یا مذاکره صرف هستیم، گزاره‌ای اشتباه است. ما در حال جنگ هستیم، اما به تدبیر مقامات عالی نظام و مقامات نظامی و متناسب با حملات دشمن، نوع جبهه تغییر پیدا کرده است.

دیپلماسی در زمان جنگ، متفاوت از دیپلماسی در زمان صلح است

زنگنه گفت: در این فضای جنگ، نوع دیپلماسی ما نیز متفاوت است؛ یعنی دیپلماسی ما، دیپلماسی در زمان جنگ است، نه دیپلماسی در زمان صلح یا آتش‌بس. ما در میانه یک جنگ قرار داریم که هم در تنگه هرمز بین ایران و آمریکا جریان دارد و هم در لبنان میان نیروهای حزب‌الله و رژیم اسرائیل. این جنگ اکنون به دلیل بدعهدی‌های آمریکا، محاصره‌ای که در تنگه هرمز اعمال کرده و عملاً آتش‌بس را نقض کرده و همچنین حملاتی که اسرائیل انجام می‌هد، ادامه دارد.

وی ادامه داد: بنابراین نوع گفتگویی که تیم مذاکره‌کننده ما انجام می‌دهد، اگر بخواهیم نام‌گذاری کنیم، باید آن را گفتگوی در میانه جنگ بدانیم، نه گفتگوی پس از جنگ یا دوران صلح. خوشبختانه تیم مذاکره‌کننده ایران نشان داده است که هم بر اصول خود در گفتگوها محکم ایستاده و هم هر جا احساس کند آمریکایی‌ها یا اسرائیل در حملات به لبنان و جبهه مقاومت پا را فراتر می‌گذارند، به‌درستی از اهرم فشار در حوزه دیپلماسی استفاده می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: نکته حائز اهمیت دیگر این است که در حال حاضر، نرخ اوراق قرضه در آمریکا به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷–۲۰۰۸ رسیده است. از سوی دیگر، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه آمریکا از حدود ۲.۴ درصد به ۳.۸ درصد افزایش یافته که نشان می‌دهد نزدیک به ۵۰ درصد، نرخ تورم در آمریکا افزایش یافته است.

مقایسه تاب‌آوری اقتصادی ایران و آمریکا

وی افزود: تاب‌آوری اقتصاد آمریکا نسبت به تاب‌آوری اقتصاد ایران پایین‌تر است. با اینکه حجم و رشد اقتصادی آمریکا بزرگ‌تر از ایران است و اقتصاد آمریکا ۳۲ برابر بزرگ‌تر از اقتصاد ایران است، اما تاب‌آوری اقتصاد ایران از آمریکا بالاتر است. بر این اساس، آمریکایی‌ها به‌شدت به باز شدن تنگه هرمز نیاز دارند. بنابراین هر زمان احساس کنند باز شدن تنگه هرمز به دلیل حملات اسرائیل یا برخی گنده‌گویی‌های ترامپ ممکن است به تعویق بیفتد، بلافاصله راهبرد خود را تغییر می‌دهند.

زنگنه تصریح کرد: تنگه هرمز و باز شدن آن برای آن‌ها نقش حیاتی دارد و گلوگاه اقتصاد آمریکاست. اینکه نیروهای نظامی و دیپلماسی ما همزمان از اهرم توقف گفتگوها، مسدود کردن تنگه هرمز و پاسخ‌های نظامی و تلافی‌جویانه به سمت اهداف آمریکایی و اسرائیلی استفاده می‌کنند، در نوع خود قدرت بلامنازعی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.

