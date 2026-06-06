عباس اورسجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند آمادهسازی تیمهای ملی کبدی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: خوشبختانه اردوهای تیمهای ملی بانوان و مردان طبق برنامه در حال برگزاری است و از سال گذشته فرآیند آمادهسازی برای حضور قدرتمند در این رویداد مهم را آغاز کردهایم. تلاش ما این بوده که با برنامهریزی دقیق شرایطی فراهم کنیم تا ملیپوشان با آمادگی کامل راهی بازیهای آسیایی شوند.
وی با اشاره به برگزاری ششمین مرحله اردوی تیم ملی بانوان در تهران گفت: در حال حاضر ششمین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی بانوان به میزبانی استان تهران در حال برگزاری است. در طول اردوهای گذشته تلاش کردیم از تمامی مربیانی که ظرفیت حضور در کنار تیم ملی را داشتند استفاده کنیم تا ضمن بهرهگیری از توان فنی آنها کمیته فنی نیز فرصت کافی برای ارزیابی عملکرد گزینههای مختلف را در اختیار داشته باشد.
رئیس فدراسیون کبدی در ادامه خاطرنشان کرد: پس از پایان این مرحله از اردوها جلسهای با حضور اعضای هیئت رئیسه فدراسیون و کمیته فنی برگزار خواهیم کرد تا درباره سرمربی تیم ملی بانوان برای بازیهای آسیایی ناگویا تصمیمگیری نهایی صورت گیرد. اعتقاد ما این است که مربیان داخلی طی سالهای اخیر تواناییهای خود را به خوبی نشان دادهاند و اکنون زمان آن رسیده است که بیش از گذشته به ظرفیتهای داخلی اعتماد کنیم.
اورسجی افزود: سال گذشته در رقابتهای قهرمانی آسیا و مسابقات جهانی از مربیان ایرانی استفاده کردیم و نتایج قابل قبولی نیز به دست آمد. همین مسئله نگاه ما را نسبت به استفاده از مربیان داخلی تقویت کرده است. بدون تردید انتخاب نهایی بر اساس نظر کارشناسی کمیته فنی و با در نظر گرفتن منافع تیم ملی انجام خواهد شد.
وی درباره وضعیت تیم ملی مردان نیز گفت: خوشبختانه شرایط تیم ملی مردان نیز مطلوب است. بخش قابل توجهی از بازیکنان ما در طول سال در لیگ حرفهای هند حضور دارند و در بالاترین سطح رقابتهای باشگاهی آسیا به میدان میروند. این موضوع باعث شده ملیپوشان از نظر آمادگی جسمانی و فنی در شرایط بسیار خوبی قرار داشته باشند و کادر فنی نیز با دغدغه کمتری روند آمادهسازی را دنبال کند.
رئیس فدراسیون کبدی با تأکید بر اهمیت دیدارهای تدارکاتی اظهار داشت: یکی از مهمترین بخشهای برنامه آمادهسازی برگزاری مسابقات تدارکاتی باکیفیت است. در همین راستا رایزنیهایی را با فدراسیونهای کشورهای هند، پاکستان و چین تایپه انجام دادهایم تا بتوانیم پیش از بازیهای آسیایی چند دیدار تدارکاتی مناسب به ویژه برای تیم ملی بانوان برگزار کنیم. امیدواریم پاسخ این کشورها هرچه زودتر نهایی شود تا برنامههای پیشبینی شده را اجرایی کنیم.
اورسجی با اشاره به اهداف کبدی ایران در بازیهای آسیایی ناگویا گفت: کبدی ایران سابقه پرافتخاری در بازیهای آسیایی دارد. در بازیهای آسیایی جاکارتا ۲۰۱۸ هر دو تیم ملی مردان و بانوان موفق شدند با شکست هند به مدال طلا دست پیدا کنند که اتفاقی تاریخی برای ورزش ایران بود. طبیعی است که تکرار آن موفقیت کار آسانی نباشد اما هدفگذاری ما حضور در بالاترین سطح و رقابت برای کسب مدال طلا است.
وی ادامه داد: ما برای کسب مدال نقره و برنز برنامهریزی نمیکنیم. انتظار وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک از کبدی کسب بهترین نتیجه ممکن است و ما نیز تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا پاسخگوی این اعتماد باشیم. البته رسیدن به این هدف نیازمند فراهم شدن زیرساختهای مناسب، برگزاری اردوهای منظم و انجام بازیهای تدارکاتی باکیفیت است.
رئیس فدراسیون کبدی با ابراز رضایت از روند فعلی آمادهسازی تیمهای ملی خاطرنشان کرد: با توجه به برنامهریزیهای انجام شده و انگیزهای که در میان ملیپوشان وجود دارد نسبت به آینده خوشبین هستیم. قول میدهم کاروان کبدی ایران در بازیهای آسیایی عملکردی درخور شأن ورزش کشور داشته باشد و بتواند انتظارات جامعه ورزش را برآورده کند.
اورسجی در پایان به برنامههای مهم پیش روی فدراسیون اشاره کرد و گفت: سال پیش رو یکی از مهمترین سالهای کبدی ایران خواهد بود. ابتدا بازیهای آسیایی ناگویا را در پیش داریم و پس از آن باید خود را برای حضور در بازیهای آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی که آذرماه به میزبانی ریاض برگزار میشود آماده کنیم. همچنین انتخابات کنفدراسیون کبدی آسیا نیز در پیش است و برنامه دارم بار دیگر در این انتخابات حضور پیدا کنم تا بتوانیم نقش و جایگاه ایران را در مدیریت کبدی قاره آسیا بیش از گذشته تقویت کنیم.
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