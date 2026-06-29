کبدی بانوان در انتظار ۲ بازی تدارکاتی برون مرزی پیش از ناگویا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کبدی بانوان ایران با هدف حضور قدرتمند در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ این روزها هشتمین مرحله اردوی آماده‌سازی خود را برگزار می‌کند و ملی‌پوشان زیر نظر کادر فنی برنامه‌های فنی، تاکتیکی و بدنسازی را دنبال می‌کنند.

کادر فنی در این مرحله از اردو تلاش دارد ضمن افزایش هماهنگی بازیکنان آخرین ارزیابی‌ها را از وضعیت نفرات حاضر در اردو انجام دهد تا تیم ملی با آمادگی کامل راهی مهم‌ترین رویداد پیش‌روی خود شود.

در همین راستا فدراسیون کبدی نیز برنامه‌ریزی برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی پیش از اعزام به بازی‌های آسیایی را در دستور کار قرار داده است. بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده مسئولان فدراسیون در تلاش هستند در اواخر تیر یا اوایل مرداد شرایط برگزاری بازی‌های دوستانه برابر تیم‌های ملی هند و چین‌تایپه را فراهم کنند.

تیم ملی کبدی بانوان ایران که همواره یکی از مدعیان کسب مدال در رقابت‌های آسیایی محسوب می‌شود امیدوار است با برگزاری اردوهای منظم و انجام بازی‌های تدارکاتی باکیفیت، با آمادگی مطلوب در این رقابت‌ها حاضر شود.

بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر به میزبانی ژاپن و در ناگویا و آیچی برگزار می شود. در این دوره بازی‌ها ورزشکاران شرکت کننده در ۴۳ رشته با هم رقابت می‌کنند.