به گزارش خبرنگار مهر، کبدی ایران همیشه یکی از رشته‌هایی بوده که کمیته ملی المپیک در بازی‌های آسیایی حساب ویژه‌ای روی مدال‌آوری آن باز می‌کند. رشته‌ای که طی سال‌های اخیر توانسته جایگاه خودش را در میان رشته‌های مدال‌آور ورزش ایران تثبیت کند. اهمیت این رشته زمانی بیشتر شد که در بازی‌های آسیایی جاکارتا ۲۰۱۸ تیم‌های ملی مردان و زنان ایران دست به کاری تاریخی زدند و هر دو موفق شدند با شکست دادن هند قدرت سنتی کبدی آسیا به مدال طلا برسند. اتفاقی که نگاه‌ها را به این رشته تغییر داد و سطح انتظارها را به شکل محسوسی بالا برد.

جاکارتا نقطه عطف تاریخی کبدی ایران

بعد از آن موفقیت تاریخی کبدی به یکی از امیدهای اصلی کاروان ورزش ایران در هر دوره از بازی‌های آسیایی تبدیل شد. شکست هند تیمی که سال‌ها بی‌رقیب قاره محسوب می‌شد باعث شد کبدی ایران به عنوان یک قدرت جدید در آسیا شناخته شود و طبیعی بود که پس از آن توقع‌ها از تیم‌های ملی زنان و مردان افزایش پیدا کند.

هانگژو عقبگرد نسبت به روزهای طلایی

اما در بازی‌های آسیایی هانگژو ۲۰۲۲ شرایط مطابق انتظار پیش نرفت. تیم ملی مردان ایران در دیدار نهایی مقابل هند شکست خورد و به عنوان نایب قهرمانی رسید. در بخش زنان نیز تیم ایران نتوانست از عنوان قهرمانی خود دفاع کند و در نهایت به مدال برنز مشترک با نپال بسنده کرد. نتایجی که نشان داد فاصله ایران با رقبای اصلی‌اش دوباره کمتر شده و برای بازگشت به صدر آسیا نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تری وجود دارد.

آغاز اردوها برای ناگویا در سایه یک ابهام

حالا در فاصله نه‌چندان زیاد تا آغاز بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا و آیچی ژاپن اردوهای تیم ملی کبدی از مدتی قبل آغاز شده اما در بخش بانوان هنوز وضعیت نیمکت تیم ملی مشخص نیست و فدراسیون تکلیف سرمربی این تیم را نهایی نکرده است.

پایان همکاری با مربی خارجی

پس از پایان بازی‌های آسیایی هانگژو که هدایت تیم ملی بانوان بر عهده یک مربی هندی بود فدراسیون تصمیم گرفت مسیر تازه‌ای را در پیش بگیرد و فرصت بیشتری به مربیان داخلی بدهد. در همین راستا نیز در رویدادهایی مانند قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان از مربیان ایرانی همچون زهره تربتی‌نژاد و ماهرخ دانش استفاده شد تا شرایط برای حضور پررنگ‌تر مربیان ایرانی فراهم شود.

چند گزینه روی نیمکت تیم ملی بانوان

در شرایط فعلی نیز آزاده سلگی و سمانه افخم به عنوان مربیان حاضر در اردوهای تیم ملی بانوان فعالیت می‌کنند اما هنوز مشخص نیست فدراسیون در نهایت قصد دارد هدایت تیم را به کدام یک بسپارد. این بلاتکلیفی در حالی ادامه دارد که زمان زیادی تا آغاز بازی‌های آسیایی باقی نمانده و طبیعتاً هرچه روند انتخاب سرمربی طولانی‌تر شود برنامه‌ریزی فنی تیم نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

تصمیم مهم اورسجی در آستانه بازی‌های آسیایی

کبدی بانوان ایران در سال‌های اخیر نشان داده که ظرفیت بازگشت به سکوی نخست آسیا را دارد اما رسیدن به این هدف نیازمند ثبات، برنامه‌ریزی و تعیین تکلیف سریع کادر فنی است. بدون شک یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که عباس اورسجی رئیس فدراسیون کبدی باید در دوره جدید مدیریتی خود در اولویت قرار دهد مشخص کردن وضعیت نیمکت تیم ملی بانوان است.