انتظار کسب مدال از کبدی منطقی است/میانگین سنی تیم را به ۲۳ سال رساندیم

نواب تازه قلعه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت اردوی این تیم برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ اظهار کرد: هفتمین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی به میزبانی استان آذربایجان غربی و شهرستان نقده در حال برگزاری است. در این اردو ۲۰ بازیکن حضور دارند و در مجموع از نظر آمادگی بدنی، فنی، تاکتیکی و روانی به حدود ۷۰ درصد آمادگی رسیدهایم.
سرمربی تیم ملی کبدی ادامه داد: اردوهای قبلی تیم ملی در تهران و مازندران برگزار شد و تا زمان اعزام به بازیهای آسیایی پنج مرحله اردوی دیگر نیز در برنامه داریم تا تیم با آمادگی کامل راهی این رقابتها شود.
تازه قلعه درباره برنامه دیدارهای تدارکاتی پیش از اعزام به بازیهای آسیایی ناگویا گفت: فدراسیون در حال رایزنی برای برگزاری بازیهای تدارکاتی با تیمهای ملی هند و پاکستان است. نامهنگاریهای لازم انجام شده و امیدواریم در صورت فراهم بودن شرایط به ویژه از نظر برقراری پروازها بتوانیم پیش از اعزام این دیدارها را برگزار کنیم.
وی با اشاره به انتظارات موجود از تیم ملی کبدی برای کسب مدال در بازیهای آسیایی عنوان کرد: کبدی همواره یکی از رشتههای مدالآور ایران بوده و طبیعی است که وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک نگاه ویژهای به این تیم داشته باشند. هرچند در ماههای گذشته به دلیل شرایط کشور تیم ملی از حضور در مسابقات و تورنمنتهای بینالمللی محروم بود اما تلاش کردیم با برگزاری اردوهای منظم این خلأ را جبران کنیم.
تازهقلعه خاطرنشان کرد: تمام تلاش مجموعه کادر فنی و بازیکنان این است که بهترین نتیجه را در بازیهای آسیایی کسب کنیم. امیدواریم بتوانیم با عبور از چالشهای موجود به هدف اصلی که کسب مدال طلا است دست پیدا کنیم.
وی درباره شرایط روحی تیم نیز اظهار داشت: خوشبختانه همدلی و هماهنگی بسیار خوبی میان اعضای کادر فنی و بازیکنان وجود دارد و از نظر روحی نیز تیم در شرایط مطلوبی قرار دارد. همچنین رئیس فدراسیون تمام تلاش خود را برای فراهم کردن بهترین امکانات و شرایط آمادهسازی تیم به کار گرفته است.
سرمربی تیم ملی کبدی در خصوص روند انتخاب بازیکنان اینگونه توضیح داد: سال گذشته مسابقات انتخابی با حضور حدود ۶۰ بازیکن در استان گلستان برگزار شد و بر اساس نظر کمیته فنی نفرات شایسته و متخصص در پستهای مختلف به اردو دعوت شدند. در حال حاضر از میان آن بازیکنان ۲۰ نفر در اردوی تیم ملی حضور دارند.
وی افزود: یکی از مهمترین برنامههای ما تغییر نسل در تیم ملی بود که خوشبختانه به خوبی انجام شد. میانگین سنی تیم را به ۲۳ سال رساندیم و بازیکنان جوان را در کنار نفرات باتجربه و لژیونر قرار دادیم. خوشبختانه جوانان نیز انتظارات کادر فنی را برآورده کردهاند و اکنون تیم در شرایط مطلوبی قرار دارد.
تازهقلعه در پایان درباره تفکیک تیمهای ملی برای مسابقات مختلف از جمله بازیهای داخل سالن آسیا به میزبانی ریاض در پائیز سال جاری گفت: یکی از برنامههای فدراسیون تخصصی شدن تیمهای ملی در بخشهای مختلف است. به همین دلیل تیمهای سالنی، ساحلی و استاندارد از یکدیگر تفکیک شدهاند تا هر کدام با کادر فنی تخصصی و بازیکنان اختصاصی خود فعالیت کنند. این تصمیم در راستای توسعه فنی کبدی کشور اتخاذ شده و برای مسابقات داخل سالن ریاض نیز تیمی متفاوت و متناسب با شرایط آن رقابتها انتخاب خواهد شد.
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