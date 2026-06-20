آغاز اردوی کبدی بانوان برای حضور در ناگویا

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام رسمی فدراسیون کبدی اسامی بازیکنان دعوت شده به هفتمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی بانوان اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن اعلام شد.

زهرا آسترکی، نیکتا جلالوند، زهرا خدابنده لو، فاطمه خدابنده لو، فاطمه سرابیگی، مریم سلگی، محبوبه سنچولی، سارا شرائین، آیناز فرامرزی، زینب کرباسی، زهرا کریمی، فرشته کلاگر، مهتاب لک علی آبادی، آتنا مددی، زکیه ململی، راهله نادری،فاطمه ناصری، سانیا نعیمی، حدیثه وارسته و سحر یاری بازیکنان دعوت شده به این اردو هستند.

غلامرضا مازندرانی مشاور فنی و سمانه افخم ، آزاده سلگی و لیلا دوستوندی کادر فنی و مریم سلیمانی سرپرست این تیم هستند.

هفتمین اردوی تیم ملی کبدی بانوان از ۳۰ خرداد تا ۱۳ تیر در دانشگاه رودهن برگزار می‌شود.