بازگشت ۷۳ هکتار از اراضی علوم پزشکی لرستان به مالکیت دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، جلالالدین امیری در سخنانی، اظهار کرد: ۷۳ هکتار از اراضی تحت مالکیت دانشگاه در مجتمع پردیس کمالوند در سنوات گذشته برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن واگذار شده بود که با پیگیریهای انجامشده، مالکیت این اراضی مجدداً به دانشگاه بازگردانده شد.
وی افزود: در راستای احقاق حقوق دانشگاه، پیگیریهای حقوقی لازم از طریق استانداری لرستان و همچنین اداره کل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد و پرونده این اراضی به کمیسیون مستندسازی و حل اختلاف دستگاههای اجرایی ارجاع شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تصریح کرد: با صدور رأی نهایی این کمیسیون که بهتازگی ابلاغ شده است، حق مالکیت این ۷۳ هکتار اراضی به دانشگاه علوم پزشکی لرستان بازگردانده شد.
امیری با اشاره به نیازهای زیرساختی حوزه سلامت استان، گفت: هرچند اجرای طرح نهضت ملی مسکن از برنامههای مهم دولت به شمار میرود، اما توسعه زیرساختهای درمانی، آموزشی و پژوهشی استان نیز از مطالبات جدی مردم است.
وی ادامه داد: بیمارستان در حال ساخت نیایش، بیمارستان اعصاب و روان مهر، اورژانس پیش بیمارستانی و اورژانس هوایی و همچنین بخشهای آموزشی، پژوهشی و خوابگاهی دانشگاه در مجتمع پردیس کمالوند مستقر هستند و باتوجهبه طرح گسترش دانشکدهها، اراضی بازپسگرفتهشده میتواند در طرح تفصیلی مجتمع پردیس، استفاده بهینه خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تأکید کرد: بازگشت این اراضی، زمینه لازم برای اجرای طرحهای توسعهای دانشگاه و ارتقای خدمات سلامت در استان را فراهم خواهد کرد.
نظر شما