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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

۹۷۹ سری جهیزیه به نوعروسان خراسان جنوبی اهدا شد

۹۷۹ سری جهیزیه به نوعروسان خراسان جنوبی اهدا شد

بیرجند- فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی از اهدای حدود ۹۷۹ سری جهیزیه به نوعروسان استان در یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا مهدوی ظهر سه شنبه در مراسم اهدای ۴۸ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش بهزیستی استان، اظهار کرد: در یک سال گذشته حدود ۹۷۹ سری جهیزیه توسط دستگاه های استان به حدود هزار زوج نوعروس استان اهدا شده و زندگی خود را شروع کردند.

وی تصریح کرد: در شرایط سخت اقتصادی کشور با هم افزایی دستگاه های اجرایی و خیران می توانیم زمینه ازدواج جوانان مجرد را فراهم کرد.

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: برای مشارکت همگان در این خصوص با ایجاد همدلی باید اقدامات لازم را مانند همدلی موجود در کف خیابان ها در جامعه به وجود آوریم.

سردار مهدوی متذکر شد: امروز هم اهدای کالاهای مورد نیاز برای آغاز زندگی ۴۸ زوج شامل یخچال، اجاق گاز، جاروبرقی و ماشین لباس شویی با مشارکت قرارگاه محرومیت زدایی به ارزش ۹ میلیارد تومان، زمینه ازدواج این نوعروسان فراهم شده است.

وی گفت: باید همانطوری که انتظار داریم دیگران دست ما را در انجام کارها بگیرند، ما هم با انجام کارهای خیر در این قبیل کارها مشارکت داشته باشیم.

کد مطلب 6847915

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