به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح پروژههای محرومیتزدایی استان گلستان اظهار کرد: به برکت خون شهدا و با مشارکت گسترده مردم و مسئولان، نهضت خدمترسانی و محرومیتزدایی در استان با شتاب بیشتری دنبال میشود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختهای عمرانی افزود: در حالی که مجموع آسفالتریزی انجامشده در سالهای گذشته حدود ۲۰۰ هزار مترمربع بوده است، امسال همزمان با برگزاری کنگره ملی چهار هزار شهید استان گلستان، اجرای دستکم ۷۰۰ هزار مترمربع آسفالتریزی در دستور کار قرار دارد که بیش از سه برابر ظرفیت گذشته است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور خاطرنشان کرد: این طرحها با مشارکت مردم، نهادهای انقلابی، نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی اجرایی خواهد شد و بخش قابل توجهی از آن به بهسازی جادههای بین مزارع، مسیرهای منتهی به گلزارهای شهدا و محوطه امامزادگان اختصاص دارد.
زهرایی همچنین به فعالیتهای گسترده بسیج سازندگی در حوزه محرومیتزدایی اشاره کرد و گفت: اجرای پروژههای مختلفی از جمله ساخت و تجهیز خانههای بهداشت، غسالخانهها، خانههای عالم، مرمت مساجد و سایر طرحهای عمرانی مورد نیاز مناطق محروم از جمله اقدامات انجامشده در استان گلستان بوده است.
وی ادامه داد: در حوزه تأمین آب شرب روستایی نیز اقدامات ارزشمندی صورت گرفته و تنها در سال گذشته ۹ پروژه آبرسانی روستایی به بهرهبرداری رسیده است. همچنین ۲۶ پروژه دیگر که امروز افتتاح شد، با اعتباری بیش از ۵۰ میلیارد تومان به سرانجام رسیدهاند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با تأکید بر تداوم روند خدمترسانی در استان اظهار امیدواری کرد و گفت: با حمایتهای ملی، همکاری استانداری، فرمانداران، بهرهگیری از ظرفیت کارگروه بسیج سازندگی و مشارکت مردم، روند اجرای پروژههای عمرانی و محرومیتزدایی در گلستان با شتاب بیشتری ادامه یابد و شاهد رشد چشمگیر خدمات به مردم باشیم.
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