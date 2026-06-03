لیلا سخایی سرمربی تیم ملی ریکرو در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح روند آمادهسازی ملیپوشان برای حضور در رقابت های کاپ جهانی ترکیه اظهار کرد: پس از وقفهای که بخاطر شرایط جنگ ایجاد شد دو مرحله اردوی آمادهسازی طولانیمدت سه هفتهای را در انزلی برگزار کردیم که اولویت اصلی آن جبران افت عملکرد ورزشکاران در دوران دوری از تمرینات بود. علاوه بر این در حین اردوها با برگزاری رکوردگیریهای منظم نفرات اصلی جهت ترکیب تیم متشکل از سه آقا و دو خانم برای حضور در مسابقات کاپ جهانی انتخاب شدند.
وی با اشاره به مسیر رو به رشد تیم خاطرنشان کرد: مسیر نهایی ما برای بازیهای آسیایی ترسیم شده و هدفگذاری اصلی این است که تیم برای شرکت در این رویداد به اوج آمادگی خود برسد. اگرچه ورزشکاران ما بیش از دو سال در مسابقات جهانی حضور نداشتهاند اما وضعیت فعلی آنها با حدود ۷۰ درصد آمادگی امیدوارکننده است و این کاپ جهانی فرصتی خواهد بود تا جایگاه واقعی خود را در سطح بینالمللی بسنجیم.
سرمربی تیم ملی ریکرو در خصوص سطح رقابتها و حضور رقبای قدرتمند در مسابقات کاپ جهانی ترکیه عنوان کرد: این مسابقات یکی از پرترددترین و شلوغترین رویدادهاست که اغلب رقبای اصلی ما در بازیهای آسیایی از جمله کشورهای کره، چین، هند و ژاپن در آن حضور دارند. سطح این رقابتها به قدری بالاست که کسب نتیجه مطلوب در آن تضمینکننده توانایی رقابت در هر میدان جهانی دیگری است.
وی در ادامه درباره حواشی پیرامون تعیین تعداد نفرات اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا توسط وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هم گفت: تمایل ما و ورزشکاران حضور با تیم کامل در بازیهای آسیایی است اما وزارت ورزش نگاهی صرفاً کیفی به موضوع دارد و به دلیل عدم کسب مدال در دورههای گذشته شانس مدالآوری را برای تیم قائل نیستند. در مقابل استدلال ما این است که تیم فعلی با نفرات جدید شکل گرفته و نمیتوان عملکرد آنها را با نتایج دورههای گذشته قضاوت کرد.
سخایی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر توانستهایم با رایزنیهای فدراسیون نظر وزارت را برای اعزام تیم میکس جلب کنیم و در تلاش هستیم تا با کسب عملکرد درخشان در مسابقات ترکیه مجوز اعزام تیمی بخش آقایان را نیز دریافت کنیم. همچنین بسیار امیدواریم که اگر شانس حضور در مسابقات جهانی پس از آنتالیا فراهم شود بتوانیم ارزیابی دقیقتری از عملکرد ورزشکاران داشته باشیم چرا که معتقدم برای سنجش واقعی پتانسیل ملیپوشان تنها مسابقه رسمی راهگشاست و نباید صرفاً بر اساس پیشبینیهای قبلی در مورد اعزام ورزشکاران تصمیمگیری شود.
سرمربی تیم ملی ریکرو با اشاره به اینکه این فرصت احتمالا از سوی وزارتخانه تمدید نخواهد شد، گفت: مسابقات پیشرو در اسپانیا برگزار میشود و به احتمال زیاد بعد از تیرماه و پیش از بازیهای آسیایی خواهد بود. ما باید تا تیرماه اسامی نهایی را به وزارتخانه اعلام کنیم اما امیدواریم تا آن زمان تیمی که قرار است به بازیهای آسیایی اعزام شود یک مسابقه بینالمللی دیگر نیز تجربه کند.
سخایی ادامه داد: با توجه به اینکه در مدت اخیر در مسابقات زیادی شرکت نکردهایم حضور در رقابتهای جهانی میتواند از نظر روانی تیم را آمادهتر کند. ورزشکاران ما از نظر رکوردی و تمرینی در وضعیت خوبی قرار دارند ولی چون مدتهاست در مسابقه رسمی حضور نداشتهاند باید رقابت کردن را در میدان مسابقه یاد بگیرند؛ چرا که شبیهسازی این میزان استرس در تمرینات امکانپذیر نیست.
این مربی درباره انتخاب خود به عنوان سرمربی تیم ملی نیز اظهار کرد: قرار بود یک مربی کرهای در کنار تیم برای بازیهای آسیایی حضور داشته باشد اما با توجه به شرایط جنگی پیشآمده این موضوع منتفی شد و من به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شدم. این مسئولیت قطعا سنگین است بهویژه برای رقابتی به این بزرگی اما من دو دوره تجربه مربیگری در بازیهای پاراآسیایی و یک دوره حضور به عنوان تیرانداز در بازیهای آسیایی را دارم و با فضای مسابقات بزرگ آشنا هستم.
وی تصریح کرد: البته سطح رقابت در تیمهای پارا و المپیکی تفاوتهایی دارد ولی فشار و استرس مربی در هر دو بخش مشابه است. تمام تلاشم این است که از تجربههایی که در تیم پارا به دست آوردهام در اینجا نیز استفاده کنم تا برای تیم مفید باشم.
سخایی در ادامه با اشاره به مسابقات جهانی ترکیه گفت: این رقابتها ۱۶ تا ۱۸ خرداد در آنتالیا برگزار میشود و اعزام تیم نیز برای ۱۵ خرداد برنامهریزی شده است. با توجه به شرایط موجود در کشور و احتمال بسته شدن آسمان و لغو پروازها فدراسیون برای جلوگیری از ریسک و از دست رفتن این مسابقه تصمیم گرفته است تیم به صورت زمینی به آنتالیا اعزام شود.
سرمربی تیم ملی ریکرو در پایان خاطر نشان کرد: سفر پیشرو سخت و طولانی است و ساعت زیادی را باید در مسیر باشیم. همین موضوع میتواند روی آمادگی ورزشکاران اثر بگذارد اما برنامه این است که هرچه زودتر به محل مسابقات برسیم تا بچهها فرصت ریکاوری و استراحت داشته باشند و با آمادگی مناسب وارد رقابت شوند.
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