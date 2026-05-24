محمد حسین گلشنی ملی‌پوش ریکرو ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم ملی برای شرکت در رقابت‌های کاپ جهانی ترکیه پس از وقفه ناشی از جنگ رمضان اظهار داشت: پس از پایان جنگ رمضان و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط فدراسیون و کادر فنی تمرینات تیم ملی دوباره آغاز شد. در مدت زمانی که کشور درگیر جنگ بود ما تقریباً ۵۰ روز از تمرینات دور بودیم. در رشته تیراندازی با کمان حتی اگر یک یا دو روز تمرین نداشته باشی برای جبران افت عملکرد نیاز به زمان زیادی داری. حالا تصور کنید که این دوری نزدیک به دو ماه طول کشیده است. این وضعیت چالش‌های بزرگی را برای تیم ملی به همراه دارد و باید تلاش کنیم تا هرچه سریع‌تر به شرایط ایده‌آل برگردیم.

وی ادامه داد: اردوهای تیم ملی در این مدت به میزبانی انزلی برگزار شد و خوشبختانه کیفیت اردوها قابل قبول بود. همه بچه‌ها تلاش کردند تا خودشان را به شرایط مطلوب نزدیک کنند تا بتوانیم در مسابقات کاپ جهانی ترکیه عملکرد خوبی داشته باشیم. این مسابقات یکی از مهم‌ترین رویدادهای سال است و تقریباً تمامی کشورهای مطرح دنیا با ترکیب اصلی خود در آن شرکت می‌کنند.

گلشنی با اشاره به شرایط متفاوت تیم ایران نسبت به سایر رقبا خاطرنشان کرد: اکثر رقبای ما طی یک سال گذشته در چندین تورنمنت بین‌المللی شرکت کرده‌اند و مسابقات ترکیه شاید سومین یا چهارمین رویداد رسمی آنها باشد ولی ما به دلیل جنگ و همچنین برخی مشکلات مالی دو رویداد مهم آسیایی و کاپ جهانی را از دست دادیم. همین مسئله باعث شده شرایط ما با سایر تیم‌ها متفاوت باشد.

عضو تیم ملی ریکرو ایران درباره وضعیت روحی ورزشکاران نیز گفت: از نظر روحی و روانی طبیعی است که ورزشکاران هنوز در شرایط ایده‌آل نباشند اما از لحاظ بدنی همه تلاش کرده‌اند خودشان را آماده نگه دارند. هدف ما این است که با وجود همه مشکلات بهترین نتیجه ممکن را در ترکیه کسب کنیم.

وی در ادامه درباره انتخاب سرمربی تیم ملی عنوان کرد: قرار بود فدراسیون برای هدایت تیم ملی در کاپ جهانی ترکیه و بازی‌های آسیایی ناگویا با یک مربی کره‌ای همکاری کند اما با آغاز جنگ رمضان این موضوع منتفی شد. بعد از آن فدراسیون تصمیم گرفت از مربیان داخلی استفاده کند و حتی در این خصوص با بازیکنان تیم ملی نیز مشورت‌هایی انجام شد که در نهایت سخایی به عنوان سرمربی انتخاب شدند.

گلشنی افزود: سخایی از نظر فنی مربی بسیار توانمندی است و واقعاً چیزی از مربیان خارجی کم ندارد. اکثر ملی‌پوشان هم ارتباط بسیار خوبی با او دارند و امیدواریم تا بازی‌های آسیایی ناگویا در کنار تیم باقی بماند. چون در تیراندازی با کمان ثبات در کار با مربی اهمیت زیادی دارد. تجربه نشان داده هر زمان ورزشکار برای مدت طولانی با یک مربی کار کرده عملکرد بهتری داشته است؛ مانند کماندار ترکیه‌ای که با ۱۵ سال همکاری مستمر با مربی خود توانست به مدال طلای المپیک برسد.

وی درباره روند رو به رشد تیم ملی ایران در بازی‌های آسیایی تصریح کرد: تیم ملی تیراندازی با کمان ایران هر دوره نسبت به بازی‌های آسیایی قبلی پیشرفت داشته است. در هانگژو نیز در بخش انفرادی رکوردهای خوبی ثبت کردیم و در میکس تا آستانه کسب مدال پیش رفتیم اما متأسفانه به مدال نرسیدیم.

ملی‌پوش ریکرو ایران در پایان با اشاره به اخبار مربوط به ترکیب اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: شنیده می‌شود که شاید فقط تیم میکس به ناگویا اعزام شود که این خبر خوبی برای تیم نیست و باعث نگرانی همه شده است. امیدوارم مسابقات کاپ جهانی ترکیه که نخستین رویداد رسمی ما پس از چند ماه اخیر است حکم انتخابی نهایی ناگویا را نداشته باشد و در نهایت تیم کامل ایران به بازی‌های آسیایی اعزام شود.