تأکید فرماندار سمنان بر ساماندهی فاضلاب و پسماند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان سمنان در فرمانداری ضمن تبریک دهه امامت و ولایت و عید سعید غدیر خم، اجرای مصوبات حوزه سلامت، هماهنگی دستگاههای مسئول و پیگیری مستمر برنامههای مرتبط با بهداشت عمومی را از اولویتهای شهرستان برشمرد.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح پسماندهای عفونی مراکز درمانی اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی و مدیران مراکز درمانی سمنان موظف هستند نظارت مستمر بر فرآیند جمعآوری، حمل و دفع اصولی پسماندهای عفونی داشته باشند و نواقص احتمالی در این حوزه در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
فرماندار سمنان با اشاره به ضرورت ارتقای نظارتهای بهداشتی بر واحدهای صنفی مرتبط با مواد غذایی افزود: بازرسیهای مستمر از اغذیهفروشیها، رستورانها و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی باید با جدیت دنبال شود و رعایت ضوابط بهداشتی در تمامی این واحدها مورد ارزیابی قرار گیرد.
صمیمیان همچنین خواستار تقویت نظام مراقبت و شناسایی سریع موارد مشکوک به بیماریها شد و گفت: تمامی دستگاههای اجرایی، خدماترسان و متولیان حوزه سلامت باید در زمینه پیشگیری، گزارشدهی و کنترل مخاطرات بهداشتی همکاری لازم را داشته باشند.
وی بر لزوم نظارت شهرداریها، دهیاریها، بخشداریها و دستگاههای خدماترسان بر جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلاب و پسماندها تأکید کرد و افزود: برنامههای آموزشی و اطلاعرسانی عمومی با هدف ارتقای سطح آگاهی شهروندان در حوزه بهداشت باید بهصورت مستمر اجرا شود.
فرماندار سمنان با اشاره به لزوم کنترل وضعیت بهداشتی اماکن عمومی، مجموعههای ورزشی و استخرها اظهار داشت: رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی در این مراکز ضروری است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
صمیمیان در بخش دیگری از سخنان خود بر ساماندهی دستفروشان عرضهکننده غذای گرم تأکید کرد و گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، فعالیت این افراد باید در مکانهای تعیینشده متمرکز شود تا ضمن حفظ نظم شهری، نظارتهای بهداشتی نیز به شکل مؤثرتری انجام گیرد.
وی همچنین خواستار استمرار بازدیدها و ارائه گزارشهای نظارتی از مراکز درمانی، کلینیکها، اردوگاهها، مراکز نگهداری و سایر اماکن حساس شد و افزود: دستگاههای مسئول موظف هستند نتایج اقدامات و بازدیدهای خود را بهصورت مستمر ارائه کنند.
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