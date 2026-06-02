فرمانده سپاه کنگان: میدان ایران و لبنان یکی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی حسینی نیا ظهر سه شنبه در جمع مردم کنگان با تبریک سال روز میلاد امام هادی علیه السلام اظهار کرد: گفتمان ولایت برای پاسخ‌گویی به شبهات، بهترین و ارزشمندترین منبع در میان همه آشوب‌ها و فتنه‌ها است که می‌تواند توطئه‌گری دشمن را خنثی کند و هیچ ملجأ و پناهگاهی بالاتر از آن وجود ندارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه محمّد رسول الله (ص) شهرستان کنگان تصریح کرد: اگر ما به گفتمان ولایت وصل نبوده و نسبت به آن آگاهی نداشته باشیم قطعاً در این مسیر، به بی‌راهه می‌رویم و نمی‌توانیم پاسخ اصلی را به شبهات عزیزانمان بدهیم.

گفتمان ولایت، عامل خنثی‌سازی فتنه‌ها و پشتوانه وحدت ملی

وی در ادامه به بازخوانی بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس درباره وحدت و انسجام مردم پرداخت و خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب اسلامی در این پیام به همه ما از ملّت گرفته تا دولت و نخبگان مأموریّت می‌دهد تا از این وحدت و انسجامی که در کشور ایجاد شده است محافظت کنیم.

فرمانده سپاه شهرستان کنگان یادآور شد: همه ما امروز وظیفه داریم از درگیری‌های فکری و ذهنی جلوگیری کرده و از اختلاف‌های پوچ سیاسی که ممکن است اتفاق بیفتد دوری کنیم.

عضو شورای تأمین امنیّت شهرستان کنگان تأکید کرد: همه ما مردم مطالبه‌گر و دغدغه‌مند هستیم امّا نباید اجازه دهیم این مطالبه‌گری و دغدغه‌مندی، تهدیدی برای نظام ایجاد کند لذا اگر کسی خطایی کرده الان وقت قضاوت و پیش داوری نیست و لازم است همه در کنار هم باشیم.

این مقام مسئول در ادامه به دو راهبرد اصلی دشمن علیه ملّت ایران اشاره و اظهار کرد: فشار اقتصادی و عملیات روانی دو راهبرد دشمن در حال حاضر برای فشار بر ملّت ایران است.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه محمّد رسول الله (ص) شهرستان کنگان اضافه کرد: اگر ما وعده‌های پوچ و پوشالی آمریکا را در هر کشوری جلو چشمان خود بیاوریم می‌بینیم که آمریکا به هر کشوری وعده بهبود معیشت داده است بعد از تصرف آن کشور، وعده‌های خود را نسبت به مردم آن کشور رها کرده است.

سرهنگ حسینی نیا، توئیت‌های ترامپ را بخشی از کار رسانه‌ای و تبلیغاتی او عنوان و تصریح کرد: امروز لازم است همگی هوشیار باشیم که مثلاً اگر ترامپ در فضای مجازی نوشت که قرار بود تا یک ساعت دیگر به ایران حمله کنم این موضوع باعث نشود تا دشمن در عملیات روانی خود موفّق شود.

عضو شورای تأمین امنیّت کنگان در خصوص چرایی مذاکره با آمریکا به عنوان عامل شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: خون امام شهید ما هنوز در برابر دیدگان ما است امّا ما کسی را برای مذاکره دعوت نکرده و در این زمینه پیشگام نبوده‌ایم.

مذاکره جزئی از میدان رزم است

فرمانده ناحیه مقاومت محمّد رسول الله (ص) شهرستان کنگان افزود: مذاکره جزئی از میدان رزم است و ما از موضع قدرت با آمریکا مذاکره کردیم و در این مذاکره نیز دنبال این نیستیم که از آمریکا امتیاز بگیریم بلکه از حقوق ملّت ایران دفاع می‌کنیم و از این حقوق نیز کوتاه نمی‌آییم.

حسینی نیا اضافه کرد: ما تجربیات تلخی از مذاکره با آمریکا داریم و به همین خاطر نیز بر سر این موضوع خیلی حساس هستیم امّا خیالمان راحت است که بالای سر ما ولی فقیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار دارد و این برای ما حجّت است.

فرمانده ناحیه مقاومت شهرستان کنگان تصریح کرد: ما تاکنون به تمام نقض آتش بس‌های دشمن پاسخ داده‌ایم امّا دشمن با نقض آتش بس به دنبال این است که ما جنگ را شروع بکنیم تا به دنیا بگوید که ایران جنگ طلب است.

فرمانده ناحیه مقاومت کنگان خاطرنشان کرد: امروز کارت‌های قدرتی را خداوند متعال به ما عنایت کرده است که باعث ایجاد موانع بزرگ در برابر حملات مجدد دشمن آمریکایی شده است که یکی از این کارت‌ها، ملّت مبعوث شده ایران و حضور آن‌ها در میدان است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج محمّد رسول الله (ص) شهرستان کنگان تنگه هرمز را عاملی راهبردی در مقابل حمله دشمن عنوان کرد و گفت: نگاه ما به تنگه هرمز نگاه مالی نیست بلکه نگاهی راهبردی برای جلوگیری از حمله مجدد دشمن به کشورمان است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کنگان یادآور شد: هشت کشور در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه با ما به صورت مستقیم وارد جنگ شدند امّا به پیروزی نرسیدند که اگر هر کدام از این کشورها خودشان می‌خواستند به تنهایی وارد جنگ با ایران بشوند یا به کلی نابود شده و یا فلج می‌شدند.