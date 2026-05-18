به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی حسینی نیا صبح دوشنبه در یادواره شهدای بندر پرک با گرامیداشت دوّمین سال روز شهادت شهید رئیسی و شهدای خدمت گفت: امروز کار شما مردم از جنس رسالتی است که انبیاء و اولیاء الهی بر عهده داشتند و در واقع شما ملّت شریف و آگاه، ادامه دهنده راه این رسالت بزرگ هستید.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه محمّد رسول الله (ص) شهرستان کنگان نقش مردم را در مقاطع مختلف تاریخی تعیین‌کننده دانست و اظهار کرد: در هر مقطعی از تاریخ اسلام، مردم پشتیبان رهبرشان بوده‌اند پیروزی حاصل شده و هر زمان فاصله‌ای میان مردم و رهبر و امام جامعه ایجاد شده، آن نظام دچار آسیب شده است.

وی هشت ویژگی مردم را رمز موفقیّت و ظفرمندی مردم برشمرد و تصریح کرد: بصیرت، ایمان به خدا، شناخت و تحلیل درست، وحدت و انسجام، اطاعت از فرماندهی، شجاعت و نهراسیدن، اراده، استقامت و صبوری و آمادگی رزمی از جمله ویژگی‌هایی هستند که باعث موفقیّت ملّت ایران شده است.

فرمانده سپاه شهرستان کنگان با اشاره به «مأموریت الهی ملّت ایران برای حفظ اسلام» بر اهمیّت مقاومت در برابر دشمنان تأکید کرد و گفت: امروز شما کدام کشور اسلامی را سراغ دارید که ندای الله اکبر واقعی و عملی در آن توسط مردمش به صدا درآید و یا سیره انبیاء الهی در آن پابرجا باشد به همین دلیل است که دفاع از اسلام ناب محمدی کاری بالاتر از پاسداری از وطن است.

این مقام مسئول اظهار کرد: دشمن امروز با اسلام ما مشکل دارد و در مقابل، خداوند متعال ما را برای حفظ دین خودش هدایت کرده است بنابراین ما در این زمینه رسالتی بر عهده داریم و لازم است با دشمن بجنگیم تا دین اسلام دچار انحراف نشود.

عضو شورای تأمین امنیّت شهرستان کنگان عنایت ویژه پروردگار عالم را راز پیروزی و دستاوردهای ملّت ایران عنوان و تصریح کرد: ملّتی که در برابر دشمن مقاومت کند نعمت فتح شامل حالش می‌شود و این موضوع عاملی برای قدرت‌بخشی به آن ملّت می‌شود.

سخنران یادواره شهدای بندر قرآنی پرک افزود: اگر در مقابل دشمنان مقاومت کنید چنان پیروزی شامل حال شما می‌شود که از زمان پیغمبر خاتم تاکنون نصیب کسی نشده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه محمّد رسول الله (ص) شهرستان کنگان خطاب به حاضرین گفت: امروز همه ما وظیفه داریم کلام امام شهیدمان را سرلوحه حرکت خود قرار داده و در مقابل دشمن، شجاع و با بصیرت باشیم تا این مقاومت ادامه پیدا کند.

سرهنگ حسینی نیا با بیان این که تصمیم‌گیری درباره جنگ یا صلح بر عهده فرمانده کل قواست، خاطرنشان کرد: نقش نیروهای مسلّح در شرایط کنونی، میدان داری و نقش مردم، خیابان داری است.

عضو شورای تأمین شهرستان کنگان اضافه کرد: خطای در تحلیل و فقدان آگاهی لازم، ضعف در همبستگی اجتماعی، سستی در اراده و عزم، ترس و اندوه شکست از دشمن، فقدان آمادگی لازم در نیروی رزم، ضعف در ارتباط با فرماندهی و ضعف در ایمان و امدادهای الهی از جمله عواملی است که می‌تواند به مقاومت ما در برابر دشمنان آسیب بزند.

دشمن در برابر ملّت ایران به بن‌بست رسیده است

سخنران یادواره شهدای بندر پرک خطاب به مردم این روستا گفت: عزیزان، دشمن در مقابل شما به بن بست رسیده و برای دوری از شکست، با برنامه‌ریزی جدید دست به هر کاری می‌زند.

فرمانده ناحیه مقاومت محمّد رسول الله (ص) شهرستان کنگان یادآور شد: دشمن امروز مشغول برنامه‌ریزی در زمینه فشار اقتصادی و عملیّات روانی علیه ملّت شریف ایران است که در این دو زمینه عملکرد قوی‌ای نیز دارد امّا به حول و قوّه الهی، ملّت شریف ایران، این دو برنامه و طرح‌ریزی دشمن را نیز ناکام می‌گذارند.

حسینی نیا تأکید کرد: فریب و نیرنگ دشمن یکی از ابزارهای عملیات روانی دشمن و هرج و مرج و بی نظمی اقتصادی یکی از عوامل فشار اقتصادی برای به زانو درآوردن حکومت‌هاست.

عضو شورای تأمین کنگان افزود: آمریکایی‌ها امروز به ملّت کوبا وعده تأمین معیشت می‌دهند امّا تاریخ در مقابل دیدگان ما قرار دارد و کسی تاکنون ندیده است که آمریکا جایی را تصرف کرده و یا در آن دخالتی کرده باشد و آن جا آباد شده باشد که عراق، افغانستان، سوریه و لیبی مثال‌هایی برای این موضوع هستند.