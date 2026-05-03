به گزارش خبرگزاری مهر، حرم رضوی شاهد حضور ارزشمند قهرمانان هندبال ساحلی ایران بود؛ ورزشکارانی که پس از کسب افتخاری دیگر برای میهن، میهمان ویژه آستان مقدس حضرت شمس‌الشموس، علی بن موسی الرضا (ع) شدند و در فضایی آکنده از معنویت، دل به آستان ملکوتی ایشان سپردند.

در حرکتی ستودنی که بازتابی از پیوند عمیق ورزشکاران با باورهای معنوی‌شان بود، اعضای تیم ملی هندبال ساحلی ایران، پس از ورود به مشهد مقدس و برگزاری مراسم استقبال، مدال‌ها و عناوین ارزشمند خود را به آستان مقدس حضرت امام رضا (ع) تقدیم کردند.

این ملی‌پوشان که نماد غیرت و تلاش در عرصه‌های بین‌المللی بوده‌اند، در اقدامی عاشقانه، افتخارآفرینی خود را با تبرک جستن در حرم نورانی امام هشتم شیعیان، رنگ و بوی معنوی تازه‌ای بخشیدند. آن‌ها با ادای احترام به ساحت قدسی حضرت رضا (ع)، این موفقیت بزرگ را به ایشان تقدیم کرده و ارادت قلبی خود را ابراز داشتند.

جشن قهرمانی این تیم تنها به سکوهای ورزشی محدود نماند؛ بلکه شب گذشته، اعضای تیم با حضور در حرم مطهر رضوی، در فضایی سرشار از نور و معنویت، به زیارت پرداختند. این برنامه معنوی با شرکت در مراسم و فعالیت‌های فرهنگی گوناگون همراه بود که بر غنای این سفر روحانی افزود.

این اقدام، نمادی است از اینکه چگونه موفقیت‌های بزرگ ورزشی می‌تواند با توسل به ارزش‌های معنوی و مذهبی، عمق و معنایی فراتر یابد و الهام‌بخش دیگران باشد.