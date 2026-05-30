حضور ۳ بازیکن مس کرمان در اردوی تیم ملی ساحلی 

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی ساحلی ایران برای مسابقات جهانی در حالی از ۱۰ الی ۱۶ خرداد در اصفهان برگزار خواهد شد که امیرعباس زارعی، آراد حسینی و علی پیرزاده‌اهوازی ۳ بازیکن تیم هندبال مس کرمان نیز در این اردو حضور دارند.

آراد حسینی بازیکن جوان و آینده‌دار کرمانی نماینده کرمان در این اردو است.

این نخستین اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال ساحلی ایران به‌ منظور حضور در مسابقات قهرمانی جهان کرواسی است که ۱۶ بازیکن به آن دعوت شده‌اند.

با نظر کادر فنی تیم ملی هندبال ساحلی، ۱۶ بازیکن زیر جهت حضور در این اردو فراخوانده شده‌اند که اسامی آنها متین گلدان، امیرعباس زارعی، علی حیدریان، آراد حسینی، امین کاظمی، محمدمهدی حیدریان‌پور، علی پیرزاده اهوازی، علی شیرانی دستجردی، وحید عرب‌زاده، پارسا دهقانی، علیرضا علیپور، حسین حیدریان، پویا محسنی، مسلم علی‌زلفی، طاها وطن‌فدا و مبین عزیزی می باشد.

تیم ملی ساحلی ایران پیش از این با حضور آراد حسینی و علیرضا پیرزاده‌اهوازی در بازی‌های ساحلی سانیا قهرمان مسابقات شده بود.