ذخایر کالاهای اساسی پاسخگوی هرگونه کمبود احتمالی است

مهدی بختیاری‌زاده مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی و میوه و تره‌بار در کشور اظهار کرد: در حال حاضر مشکل یا دشواری خاصی در حوزه تأمین وجود ندارد و فرآیند تأمین کالاها به‌خوبی در حال انجام است.

تأمین مناسب میوه و تره‌بار به‌دلیل تولید مطلوب داخلی

وی افزود: به‌ویژه در حوزه میوه و تره‌بار، با توجه به نعمات الهی و بارش‌های مناسب، تولید خوبی در کشور صورت گرفته و به همین دلیل تأمین این اقلام نیز به شکل مطلوبی انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: در سایر کالاها نیز وضعیت مشابه است و کالاهای تولید داخل با مشکل تأمین مواجه نیستند و در مورد کالاهای وارداتی نیز به دلیل ذخیره‌سازی‌های انجام‌شده تاکنون مشکلی مشاهده نشده است.

ذخایر کالاهای اساسی برای شرایط احتمالی کمبود

بختیاری‌زاده تصریح کرد: تا این لحظه با هیچ مسئله‌ای در حوزه تأمین مواجه نشده‌ایم و در کنار این موضوع، ذخیره‌سازی مناسبی در حوزه کالاهای اساسی انجام شده و اگر احساس کنیم در روند تأمین مشکلی در حال شکل‌گیری است، از ظرفیت این ذخایر استفاده خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: تاکنون کمبودی در عرضه کالاها رخ نداده است و در صورت بروز هرگونه کمبود احتمالی، از ذخایر پیش‌بینی‌شده توسط سازمان استفاده می‌شود تا روند عرضه متوقف نشود.

افزایش مراجعه شهروندان به میادین میوه و تره‌بار

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران درباره میزان مراجعات مردم به میادین گفت: با توجه به اینکه قیمت کالاها در میادین نسبت به سطح شهر اختلاف معناداری دارد و حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد پایین‌تر عرضه می‌شود، کاهش مراجعه نداشته‌ایم.

وی افزود: براساس آمارهای موجود، در برخی موارد حتی افزایش مراجعه نیز ثبت شده است، همچنین با وجود شرایط اقتصادی، کاهش محسوسی در حجم سبد خرید شهروندان مشاهده نشده و سبد خرید مردم نسبت به گذشته کوچک‌تر نشده است.

وضعیت بازار گوشت قرمز و مرغ

بختیاری‌زاده درباره تأمین گوشت قرمز اظهار کرد: خوشبختانه ظرفیت‌های مناسبی در داخل کشور وجود دارد و تأمین این محصول در حال انجام است و اگر در آینده در تأمین گوشت قرمز با مشکلی مواجه شویم، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی به سمت واردات این محصول خواهیم رفت.

وی افزود: در حال حاضر گوشت قرمز منجمد از طریق واردات تأمین می‌شود و ذخیره‌سازی آن نیز در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران درباره بازار مرغ نیز گفت: در این بخش از ظرفیت تولید داخلی استفاده می‌شود و هرچند نوساناتی در بازار به دلیل شرایط تولید وجود داشته است، اما در حال حاضر بازار به سمت ثبات حرکت می‌کند و قیمت‌ها در حال رسیدن به وضعیت باثبات هستند.

عرضه محصولات منجمد ادامه دارد

بختیاری‌زاده در پایان تأکید کرد که تأمین و عرضه محصولات منجمد نیز در حال انجام است و ذخایر لازم برای مدیریت بازار در صورت نیاز پیش‌بینی شده است.