خبرگزاری مهر-گروه استانها: غدیر خم، بزرگترین عید شیعیان، یادآور واقعهای تاریخی در مسیر بازگشت پیامبر اسلام از حجةالوداع به منطقه «غدیر خم» است. در آن روز، به دستور خداوند و با ابلاغ آیه ۶۷ سوره مائده، پیامبر در اجتماع دهها هزار نفری، حضرت علی را به عنوان «مولا» و جانشین خود معرفی کرد و با نزول آیه ۳ سوره مائده، دین اسلام کامل اعلام شد.
این واقعه که در منابع فریقین ثبت شده، از دیرباز در میان شیعیان با جشن، اطعام، شادی و دید و بازدید همراه بوده است. اما در سالهای اخیر، عنوان «مهمونی غدیر» به عنوان یک پویش فرهنگی و مردمی، جلوهای تازه به این سنت دیرینه بخشیده است.
«مهمونی غدیر» در واقع تلاشی برای بازآفرینی مفهوم بذل و بخشش و ولایتمداری در قالبی نو و جذاب، متناسب با نسل امروز است، این رویداد که اکنون به یک رویداد ملی و فراملی تبدیل شده، بر عمومیت و خودجوشی مردم، تبیین گفتمان ولایت و همچنین شادابی و نشاط جمعی استوار است.
از برپایی موکبهای خیابانی و اطعام علوی گرفته تا رژه خودرویی، جشنهای کودکانه و برنامههای شاد مبلغان اعزامی، همگی دست در دست هم دادهاند تا چهره این عید را از یک مناسبت صرفاً عبادی به یک کارناوال بزرگ شادی ولایی تبدیل کنند.
پهن شدن سفره غدیر در جای جای هرمزگان
استان هرمزگان به عنوان یک استان مؤثر در تحولات بینالمللی، این روزها در حال سپری کردن شرایط خاصی است و تهدیدات بالقوه و بالفعلی، استان هرمزگان و به ویژه جزایر آن را درگیر خود کرده است، اما این تهدیدات و درگیری با شیطان بزرگ در بنادر و جزایر هرمزگان، هیچتاثیری بر اراده مردم این خطه ندارد و به عشق مولا امیرالمؤمنین علی علیهالسلام سفره غدیر در جای جای میهن اسلامی و هرمزگان حتی جزیره مقاوم بوموسی که در جنگ رمضان شاهد حملات بدون توقف دشمن بود، است.
برپایی ۱۱۰ موکب در بندرعباس به مناسبت «مهمونی غدیر»
حجت الاسلام و المسلمین غلامعلی کاظمی مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تلاش دشمنان برای کمرنگ جلوه دادن جشنهای غدیر، از برپایی ۱۱۰ موکب پرشور در بندرعباس خبر داد و گفت: امسال «مهمونی غدیر» در استان ویژه برگزار میشود و حضور گسترده مردم، پاسخی قاطع به یاوهگوییهای ترامپ قمارباز و اسرائیل خبیث خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه ایام غدیر، ایامی ویژه و شناخته شده برای تمام مسلمانان جهان است، اظهار امیدواری کرد: این ایام بتواند راه و رسم امیرالمؤمنین علی(ع) را به همه مسلمانان جهان معرفی کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به تلاش مذبوحانه دشمنان و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای مقابله با ارزشهای اسلامی، خاطرنشان کرد: امسال با همین انگیزه، «مهمونی غدیر» در استان هرمزگان ویژه برگزار میشود چرا که استان هرمزگان علاوه بر میراثداری از تنگه هرمز و حافظ امنیت خلیج فارس بودن، همواره در خط مقدم دفاع از انقلاب اسلامی قرار داشته و کماکان درگیر جنگ نرم و سخت دشمن است.
حضور گسترده مردم در «مهمونی غدیر» سیلی محکمی به گوش دشمن است
حجتالاسلام کاظمی از همه مردم و هماستانیها در سراسر استان هرمزگان خواست تا با حضور پرشور خود در جشن «مهمونی غدیر»، ویژه بودن این رویداد را به نمایش بگذارند و تأکید کرد: حضور گسترده ملت در این جشن بزرگ، سیلی محکمی بر صورت استکبار جهانی خواهد بود.
وی اضافه کرد: این برنامه همزمان با سالگرد جنگ ۱۲ روزه و همچنین یادبود ۱۶۸ شهید دانشآموز استان هرمزگان که در جنگ رمضان گلسرسبد دفاع مقدس بودند، برگزار میشود. حضور پرشور مردم در این ایام، مشت محکمی بر دهان یاوهگویانی همچون ترامپ قمارباز و اسرائیل خبیث خواهد بود و ثابت میکند که ایران و ایرانی تا ابد ایستاده خواهد ماند و حافظ امنیت آبهای نیلگون خلیج فارس خواهد بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در پایان با اشاره به برپایی ۱۱۰ موکب پرشور در بندرعباس، خاطرنشان کرد: انشاءالله با حضور خود در روز ۱۴ خرداد در «مهمونی غدیر»، این رویداد را ارزشمندتر کرده و فرهنگ ناب علوی را به کل جهان مخابره خواهیم کرد.
برپایی ۵ موکب و رژه خودرویی در جزیره بوموسی به مناسبت غدیر
حجتالاسلام والمسلمین شیرزاد حسنی، رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بوموسی در گفتوگو با خبرنگار با اشاره به فرارسیدن عید سعید غدیر خم، از تدارک برنامههای گسترده و مردمی در این جزیره مرزی و استراتژیک خبر داد.
وی با تأکید بر اینکه غدیر یک گفتمان زنده و جاری در تمدن اسلامی است، اظهار داشت: امسال نیز همانند سالهای گذشته، با همکاری هیئتهای مذهبی، پایگاههای مقاومت و مردم ولایی بوموسی، ۵ موکب در نقاط مختلف جزیره برپا میشود. این موکبها از ساعات اولیه روز عید آماده خدمترسانی به زائران و ساکنان جزیره خواهند بود.
رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بوموسی، دعوت از تمام اقشار مردم جزیره را برای حضور پرشور در «مهمونی غدیر» ضروری دانست و گفت: هدف از این رویداد بزرگ، تبیین جایگاه ولایت و امیرالمؤمنین علی(ع) و تقویت هویت دینی در میان نسل جوان است. از همه خانوادهها، کسبه، جوانان و حتی دانشآموزان دعوت میکنیم تا با حضور خود، شکوه این عید بزرگ را در جنوبیترین نقطه ایران اسلامی به نمایش بگذارند.
حجتالاسلام حسنی در ادامه از اجرای یک برنامه ابتکاری و مردمی در جزیره خبر داد و افزود: همزمان با روز عید غدیر، رژه خودرویی خیابان ولایت از حسینه ولایت به سمت مسجد جامع بوموسی برگزار میشود. این رژه با حضور دهها دستگاه خودروی شخصی، با شعارهای ولایی انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد: پس از پایان رژه خودرویی، مراسم اصلی جشن و سرور در مسجد جامع جزیره برگزار میشود. این مراسم شامل مولودیخوانی، سخنرانی در باب واقعه غدیر، اهدای شربت و شیرینی به نمازگزاران و همچنین اجرای تواشیح توسط گروههای محلی خواهد بود.
رئیس تبلیغات اسلامی بوموسی در پایان با اشاره به همسویی برنامههای این جزیره با رویدادهای سراسر کشور تحت عنوان «مهمونی کیلومتری غدیر» خاطرنشان کرد: جزیره بوموسی با وجود محدودیتهای جغرافیایی، اما از نظر ایمان و ارادت به اهلبیت(ع) هیچگاه کمنبوده و امسال نیز با برپایی ۵ موکب و یک رژه خودرویی باشکوه، بار دیگر مدیون بودن خود به غدیر و ولایت را اثبات خواهد کرد.
برپایی ۲ موکب غدیر در شهرستان بستک
رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بستک از برپایی ۲ موکب در سطح این شهرستان به مناسبت عید سعید غدیر خم خبر داد و گفت: مردم ولایتمدار بستک با حضور پرشور خود، شکوه این عید بزرگ را در جای جای شهرستان به نمایش میگذارند.
حجتالاسلام والمسلمین محمد علی دمیزاده، رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بستک، در گفتوگو با خبرنگار مهر در آستانه عید غدیر خم، از اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و مذهبی در این شهرستان خبر داد.
وی با اشاره به جایگاه رفیع غدیر در تداوم مسیر ولایت، اظهار داشت: امسال نیز همانند سالهای گذشته، با مشارکت مردم متدین و هیئتهای مذهبی، ۲ موکب بزرگ در نقاط مختلف شهرستان بستک برپا میشود تا زائران و مجاوران را در این عید فرخنده میزبان باشند.
رئیس تبلیغات اسلامی بستک با تأکید بر نقش خودجوش مردم در برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم، افزود: در این ایام، مردم ولایتمدار بستک با حضور خودجوش در موکبها، ضمن پذیرایی از روزهداران و عزاداران، ارادت قلبی خود را به امیرالمؤمنین علی(ع) نشان میدهند و این حرکتهای مردمی، سرمایه اجتماعی عظیمی برای نظام اسلامی است.
حجتالاسلام دمیزاده در پایان خاطرنشان کرد: برنامههای غدیر در بستک با محوریت تبیین فرهنگ غدیر، شادیهای ولایی و خدمترسانی به زائران برگزار میشود و امیدواریم با لطف الهی، شاهد برگزاری جشنهایی باشکوه و ماندگار در سطح شهرستان باشیم.
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