گزارش مهر از جزئیات برگزاری«مهمونی غدیر» در بندرلنگه، میناب و بندرخمیر

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-راضیه سالاری:امسال در هرمزگان حال و هوایی متفاوت دارد؛ جشنی که اینبار از دل پویش «مهمونی غدیر» جان گرفته و فضای شهرها و روستاهای استان را به استقبال باشکوهترین عید شیعیان برده است.

این رویداد که با همکاری گسترده هیئات مذهبی، پایگاه‌های مقاومت و گروه‌های جهادی سامان یافته، قرار است با برپایی جشن‌های خیابانی، ایستگاه‌های صلواتی با نذری‌های بومی همچون ماهی تنوری و خرما، و آئین‌های نمادین عهد و پیمان با ولایت، در بیش از هزار نقطه از هرمزگان برگزار شود.

از جزیره هرمز و قشم گرفته تا بنادر و روستاهای دورافتاده، همه‌جا سخن از سفره‌های مهربانی، شور مدیحه سرایی و خیمه‌های معرفت غدیر است؛ جشنی که نه در قالب یک مراسم محلی، که به مثابه یک حماسه اجتماعی - مذهبی، پیوند دیرینه مردم جنوب با اهل بیت (ع) را به نمایش می‌گذارد.

اعلام مسیرهای «مهمانی غدیر» در بندرلنگه؛ استقرار ۵۷ موکب در سه نقطه شهرستان

حجت‌الاسلام والمسلمین میلاد رهسپار، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بندرلنگه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: همزمان با عید سعید غدیر خم، مسیرهای اصلی برگزاری پویش «مهمانی غدیر» در شهرستان بندرلنگه مشخص شده است، این جشن مردمی روز پنج‌شنبه با حضور گسترده هیئات مذهبی و فرهنگی و برپایی ۵۷ موکب در سه نقطه از این شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: در شهر بندرلنگه مسیر «مهمانی غدیر» در خیابان شهدای گمنام و جوار مزار شهدای گمنام در نظر گرفته شده است. همچنین در شهر تاریخی بندرکنگ، میزبان این رویداد خیابان جمهوری اسلامی و فلکه سنگی خواهد بود و در بخش شیبکوه نیز شهر بندرچارک، خیابان اصلی امام (ره) محل برگزاری مراسم اعلام شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بندرلنگه با اشاره به حضور پرشور هیئات مذهبی و فرهنگی در این رویداد، خاطرنشان کرد: در مجموع ۵۷ موکب در سه نقطه یادشده شهرستان، پذیرای شهروندان و دوستداران غدیرخواهند بود تا با فضاسازی مناسب، توزیع نذری‌های بومی شامل غذاهای محلی، چای جنوبی و خرما، و نیز برنامه‌های شاد و مذهبی، عیدالله‌الاکبر را گرامی بدارند.

رهسپار تاکید کرد: «مهمانی غدیر» امسال با شعار «هم سفره علی(ع)» و با هدف ترویج فرهنگ ولایت و شادی مؤمنانه در سراسر استان هرمزگان و به طور ویژه در شهرستان بندرلنگه برگزار می‌شود.

ثبت‌نام ۴۰ موکب میناب برای «مهمانی ۳ کیلومتری غدیر»

حجت‌الاسلام والمسلمین مفید سهرابی، رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان میناب از ثبت‌نام ۴۰ موکب، هیئت مذهبی و گروه‌های جهادی و فرهنگی برای حضور در ویژه‌برنامه «مهمانی ۳ کیلومتری غدیر» خبر داد و از عموم مردم برای شرکت در این جشن باشکوه خیابانی دعوت کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مفید سهرابی با اعلام این خبر اظهار داشت: همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، عیدالله الاکبر و عید ولایت و امامت، ویژه‌برنامه بزرگ «مهمانی ۳ کیلومتری غدیر» در شهرستان میناب برگزار خواهد شد.

وی افزود: این جشن مردمی با حضور گسترده مواکب، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی، فرهنگی و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان میناب با اشاره به استقبال خوب گروه‌های مردمی خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۰ موکب، هیئت مذهبی، گروه جهادی و فرهنگی برای حضور و خدمت در این اجتماع عظیم علوی ثبت‌نام کرده‌اند و ثبت‌نام همچنان ادامه دارد.

وی از تمامی مواکب و هیئت‌هایی که تاکنون برای این جشن باشکوه اعلام آمادگی کرده‌اند، قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام سهرابی در ادامه به جزئیات برگزاری این مراسم اشاره کرد و گفت: زمان برگزاری، چهارشنبه شب، شب عید سعید غدیر، بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشاء خواهد بود. مسیر برگزاری نیز خیابان غدیر، از چهارراه خبرنگار تا بلوار بسیج در نظر گرفته شده است.

وی با تأکید بر اهمیت برگزاری پرشور این جشن خیابانی تصریح کرد: عید غدیر، عید سیدالاوصیاء و تکمیل‌کننده دین مبین اسلام است و همه ما وظیفه داریم با حضور حداکثری خود، حماسه‌ای ماندگار از ولایت‌مداری مردم دیار میناب به یادگار بگذاریم. رئیس تبلیغات اسلامی میناب از عموم مردم ولایتمدار، خانواده‌ها، جوانان و نوجوانان دعوت کرد با حضور خود در این جشن، شادی و نشاط علوی را در شهر حاکم کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مفید سهرابی در پایان تأکید کرد: علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و هماهنگی جهت برپایی موکب یا حضور گروهی می‌توانند با شماره‌های ۰۹۳۶۹۵۶۰۷۲۸، ۰۹۱۷۹۶۶۶۰۱۳ و ۰۹۱۷۷۶۵۰۳۶۷ تماس بگیرند.

وی خاطرنشان ساخت: با برپایی موکب‌های مردمی و حضور پرشور شما عزیزان، بزرگ‌ترین جشن خیابانی غدیر را در میناب رقم خواهیم زد و جلوهای از تمدن اسلامی و همدلی علوی را به نمایش خواهیم گذاشت.

برپایی ۱۲ موکب و مسابقات فرهنگی در جشن غدیر بندرخمیر

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد غلامی، رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بندرخمیر از برپایی ۱۲ موکب در مسیر منتهی به مسجد امام علی (ع)، برگزاری مسابقات فرهنگی در سطح شهرستان و فراخوان عمومی برای حضور در «مهمانی غدیر» در خیابان‌های این شهر خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد غلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، اظهار کرد: امسال ویژه‌برنامه‌های این عید بزرگ با رویکرد مردمی و پرشورتر از سال‌های قبل برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۲ موکب در مسیر راهپیمایی و مقابل مسجد امام علی (ع) برپا خواهد شد، افزود: این مواکب شامل ایستگاه‌های صلواتی، پذیرایی، توزیع بسته‌های فرهنگی و غرفه‌های پاسخگویی به مسائل شرعی و اعتقادی هستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بندرخمیر همچنین از برگزاری مسابقات فرهنگی در سطح شهرستان خبر داد و تصریح کرد: این مسابقات با محوریت شناخت غدیر، امامت و ولایت و سیره امیرالمؤمنین (ع) طراحی شده و جوایز ارزنده‌ای برای برگزیدگان در نظر گرفته شده است.

حجت‌الاسلام غلامی در پایان از عموم مردم ولایتمدار شهرستان بندرخمیر دعوت کرد تا با حضور گسترده خود در خیابان‌ها، جلوهای از «مهمانی بزرگ غدیر» را رقم زده و بار دیگر وفاداری خود به آرمان‌های ولایت را به نمایش بگذارند.