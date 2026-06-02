پرداخت ۲۵ هزار میلیارد تسهیلات اشتغال به مددجویان کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی فیروزآبادی ظهر امروز سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران در سخنانی با بیان اینکه طی سال گذشته ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به مددجویان کمیته امداد در سطح کشور پرداخت شده است، اظهار داشت: با پرداخت این میزان تسهیلات، برای ۱۲۹ هزار نفر اشتغال جدید ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته هم در جذب اشتغال و هم در ایجاد اشتغال، ۷۰ درصد از برنامه‌های کمیته امداد تحقق پیدا کرد، گفت: این در حالی‌ست که ابلاغ تسهیلات از نیمه آذرماه صورت گرفت.

معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور در ادامه با اشاره به اینکه همچنین در سال گذشته ۴۳ هزار و ۵۸ نفر از آموزش‌های نوجوانان کمیته امداد بهره‌مند شدند، عنوان کرد: همچنین ۵۰ هزار و ۴۰۰ نفر نیز از آموزش‌های مهارتی کمیته امداد در سال گذشته بهره‌مند شدند.

فیروزآبادی، افزود: این آموزش‌ها از سوی مراکز موردتأیید سازمان فنی و حرفه‌ای ارائه می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه یکی از اقدامات کمیته امداد برگزاری رویدادهای کارآفرینی بوده است، افزود: سال گذشته ۶۵ رویداد دراین‌رابطه در استان‌های مختلف کشور برگزار کردیم.

معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور، گفت: در هر رویداد به طور متوسط ۱۰۰ نفر شرکت می‌کنند. در مجموع شش هزار و ۶۰۰ نفر سال گذشته در این رویدادها شرکت کردند.

فیروزآباد، گفت: بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، حدود ۱۰ درصد از افراد شرکت‌کننده در این رویدادها صاحب شغل می‌شوند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال گذشته سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی از سوی مددجویان کمیته امداد اخذ شد، گفت: این میزان تسهیلات به حدود ۱۵ هزار مددجو پرداخت می‌شود، چهار برابر این میزان تسهیلات نیز از محل صندوق توسعه ملی برای ۴۵ هزار نفر تأمین می‌شود.