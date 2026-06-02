محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده، جوی نسبتاً پایدار را در سطح استان نشان می‌دهد.

وی افزود: در این ایام به‌ویژه روزهای پنجشنبه تا جمعه، وزش باد در اغلب مناطق استان به‌صورت متوسط تا نسبتاً شدید خواهد بود که با توجه به شدت وزش باد در ساعت‌های بعد از ظهر، به‌ویژه در روز جمعه، برخاستن گرد و غبار موقتی دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان تصریح کرد: شمال خلیج فارس نیز طی روزهای پنجشنبه و جمعه مواج خواهد بود.

سبزه‌زاری با اشاره به دماهای ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته ادامه داد: آغاجاری با دمای ۴۸.۸ و ایذه با دمای ۱۹.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی گفت: اهواز نیز در شبانه‌روز گذشته به بیشینه دمای ۴۲.۸ و کمینه دمای ۲۷.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.