علی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، از بعدازظهر سه شنبه با شمالی شدن جریانات جوی، شرایط برای افزایش ناپایداری‌های جوی در سطح استان فراهم شد.

وی افزود: در این مدت گاهی وزش باد نسبتاً شدید، رگبارهای پراکنده باران و در مناطق کوهستانی و مرتفع استان پدیده مه را شاهد هستیم.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز تداوم ناپایداری‌های جوی به شکل رگبارهای پراکنده، به‌ویژه در نواحی کوهستانی استان، پیش‌بینی می‌شود.

نعمتی با اشاره به وضعیت جوی پایان هفته خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی مدل‌های هواشناسی، سامانه بارشی در روز جمعه اندکی تقویت خواهد شد که می‌تواند موجب افزایش بارش‌ها در برخی نقاط استان شود.

وی از شهروندان و به‌ویژه ساکنان مناطق کوهستانی و گردشگران خواست با توجه به احتمال وقوع مه و کاهش دید، هشدارهای هواشناسی را مدنظر قرار دهند.