علی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشهها و الگوهای پیشیابی هواشناسی، از بعدازظهر سه شنبه با شمالی شدن جریانات جوی، شرایط برای افزایش ناپایداریهای جوی در سطح استان فراهم شد.
وی افزود: در این مدت گاهی وزش باد نسبتاً شدید، رگبارهای پراکنده باران و در مناطق کوهستانی و مرتفع استان پدیده مه را شاهد هستیم.
کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز تداوم ناپایداریهای جوی به شکل رگبارهای پراکنده، بهویژه در نواحی کوهستانی استان، پیشبینی میشود.
نعمتی با اشاره به وضعیت جوی پایان هفته خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی مدلهای هواشناسی، سامانه بارشی در روز جمعه اندکی تقویت خواهد شد که میتواند موجب افزایش بارشها در برخی نقاط استان شود.
وی از شهروندان و بهویژه ساکنان مناطق کوهستانی و گردشگران خواست با توجه به احتمال وقوع مه و کاهش دید، هشدارهای هواشناسی را مدنظر قرار دهند.
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