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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

تعداد اردونشینان تیم ملی بسکتبال به ۲۰ رسید

تعداد اردونشینان تیم ملی بسکتبال به ۲۰ رسید

با اضافه شدن بازیکنان گروه دوم، اردوی تیم ملی بسکتبال از روز سه شنبه با ۲۰ اردونشین پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی بسکتبال که از شنبه ۹ خرداد ماه با حضور ۱۷ بازیکن آغاز شده است، سه‌شنبه ۱۲ خرداد ماه، گروه دوم طبق نظر سوتیریوس مونولوپوس سرمربی تیم ملی به این اردو اضافه خواهند شد.

اسامی بازیکنان گروه دوم به شرح زیر است:

ارسلان کاظمی، آرمان زنگنه، سالار منجی، سیدمهدی جعفری و مجید رحیمیان

با اضافه شدن این پنج بازیکن (که سیدمهدی جعفری و مجید رحیمیان قبلا در گروه اول دعوت شده بود)، تعداد ملی‌پوشان حاضر در اردو به ۲۰ نفر می‌رسد.

سیدمهدی جعفری و مجید رحیمیان با هماهنگی سرمربی تیم ملی به همراه گروه دوم به اردو اضافه خواهند شد.

کد مطلب 6848092

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