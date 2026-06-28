ایران - سوریه؛ جدالی با ۴ ماه تاخیر/نبردی مهم اما امیدوارکننده

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بسکتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ از پنجشنبه ۱۱ تیر وارد پنجره سوم می شود و طی آن ۱۶ تیم آسیایی حاضر در ۴ گروه، دیدارهای خود در این پنجره را برگزار می کنند.

پیش از آغاز پنجره سوم اما دیدارهای معوقه پنجره دوم برگزار می شوند؛ دیدارهایی که قرار بود اسفند سال گذشته برگزار شوند ما حمله صهیونی - آمریکایی به خاک جمهوری اسلامی ایران که منجر به ایجاد ناامنی در خاورمیانه شد، منجر به تصمیم فیبا برای لغو همه آنها شد.

پنجره دوم انتخابی جام جهانی ۴ دیدار معوقه دارد که یکی از آنها مربوط به دیدار ایران برابر سوریه می باشد. قرار بود این دیدار ۱۱ اسفند سال گذشته در بیروت برگزار شود اما جنگ رمضان باعث لغو برگزاری آن در زمان مقرر شد. بدین ترتیب این دیدار با ۴ ماه تاخیر، روز دوشنبه (۸ تیر) برگزار می شود.

تیم ملی بسکتبال ایران در حالی مهیای دیدار معوقه با سوریه شده است که از سه دیدار گذشته خود در انتخابی جام جهانی، صاحب ۲ برد و یک باخت شده است. ملی پوشان بسکتبال ایران در پنجره نخست، ۲ دیدار برابر عراق برگزار کردند و در هر دو دیدار هم صاحب برتری شدند (۹۴ بر۶۸ و ۸۶ بر ۷۱)، دیدار نخست پنجره دوم هم برابر اردن برگزار شد که طی آن ملی پوشان ایران متحمل شکست (۷۳ به ۶۰) شدند.

بدین ترتیب تیم ملی بسکتبال ایران با ۵ امتیاز در رده دوم جدول گروه C ایستاده است. در این جدول اردن با پیروزی در هر سه دیدار اخیر خود، ۶ امتیازی است و صدرنشین گروه است. این تیم هم در روز دیدار معوقه ایران و سوریه، برگزار کننده دیدار معوقه خود با عراق خواهد بود. عراقی ها نتیجه هر سه دیدار گذشته خود را واگذار کرده اند و به نظر می رسد در این دیدار هم حرفی برای گفتن نداشته باشند.

با این اوصاف، پیروزی برابر سوریه شاید کمکی به بهبود وضعیت جایگاهی تیم ملی بسکتبال ایران نکند اما نتیجه این دیدار لازم است برای هموارتر شدن مسیر صعود به جام جهانی و حتی ادامه راه برتری بسکتبال ایران برابر سوریه.

در رنکینگ جهانی، بسکتبال ایران صاحب جایگاه ۲۸ است در حالیکه سوریه در رده ۷۴ قرار گرفته است. تیم ملی بسکتبال ایران نتیجه ۸ دیدار از ۹ تقابل قبلی با سوریه را به سود خود تمام کرده است. آخرین تقابل دو تیم در مرحله گروهی کاپ ۲۰۲۵ آسیا انجام شد که طی ان تیم ایران با نتیجه ۸۲ بر ۴۳ صاحب برتری شد.

سوریه در حالی مهیای دیدار با ایران شده است که از ۵ دیدار اخیر ملی خود که برابر تیم های گوام، ایران، اردن (۲ بازی) و عراق برگزار شد تنها صاحب یک برد شد که آنهم برابر عراق و در همین پنجره دوم انتخابی جام جهانی به دست آمد.

البته بسکتبال سوریه امیدوار است که با حضور نفراتی مانند «دانته مک‌گیل» بازیکن آمریکایی و تبعه اش که در دیدار اخیر برابر عراق هم ۳۴ امتیاز گرفت، بتواند برابر ایران حرفی برای گفتن داشته باشد اما بعید است که بتواند به این مهم دست یابد.

دیدار تیم ملی بسکتبال برابر سوریه همچون سه دیدار گذشته انتخابی جام جهانی در کشور ثالث برگزار می شود. ورزشگاه شاهزاده حمزه امان اردن که ۶۰۰۰ نفر ظرفیت دارد، محل برگزاری این دیدار است.

بعد از دیدار معوقه برابر سوریه، تیم ملی بسکتبال محیای دیدارهای پنجره سوم انتخابی جام جهانی شود. این دیدارها هم در امان و برابر اردن و سوریه برگزار خواهند شد.

برنامه سه دیدار پیش روی تیم ملی بسکتبال به این شرح است:

دیدار معوقه پنجره دوم انتخابی جام جهانی

دوشنبه ۸ تیر

* ایران - سوریه (ساعت ۱۷ - اردن)

دیدارهای پنجره سوم انتخابی جام جهانی

پنجشنبه ۱۱ تیر

* ایران - اردن (ساعت ۲۰ - اردن)

یکشنبه ۱۴ تیر

* ایران - سوریه (ساعت۱۷ - اردن)