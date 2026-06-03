اردوی برون مرزی تیم ملی بسکتبال پیش از حضور در انتخابی جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه ارائه شده از سوی فیبا، تیم ملی بسکتبال باید ۸ تیر در اردن برگزارکننده دیدار معوقه پنجره دوم انتخابی جام جهانی برابر سوریه باشد و سپس برای حضور در پنجره سوم انتخابی جام جهانی آماده شود.

دیدارهای این پنجره هم برابر اردن و سوریه برگزار می شود اینگونه که دیدار برگشت با اردن ۱۱ تیر و دیدار برگشت با سوریه ۱۴ تیر برگزار می شود. امان محل برگزاری هر دو دیدار از سوی فیبا اعلام شده است.

به همین منظور تیم ملی بسکتبال اردوی آماده سازی خود را از ابتدای هفته در تهران و زیر نظر «مانولوپولوس» آغاز کرده است.

فدراسیون بسکتبال در نظر دارد در صورت مهیا شدن شرایط، ملی پوشان بسکتبال پیش از برگزاری دیدارهای خود در انتخابی جام جهانی، اردوی برون مرزی همراه با دیدارهای تدارکاتی داشته باشند یعنی مشابه برنامه ای که پیش از پنجره دوم انتخابی جام جهانی با سفر به قطر انجام شد.

محسن معزی فر دبیر فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: رایزنی هایی داشته ایم. شاید تیم ملی بسکتبال زودتر از زمان دیدارهای رسمی که در امان دارد، راهی اردن شود و آنجا پیگیر تمریناتش شود و دیدارهایی هم با تیم های باشگاهی داشته باشد. شاید هم کشور دیگری برای این اردو و دیدارهای تدارکاتی نهایی شود.

دبیر فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: فعلا ملی پوشان بسکتبال در سالن بازسازی شده زنده یاد محمود مشحون تمرینات شان را دنبال می کنند و در صورت قطعی شدن اردو، زودتر از زمان مقرر ایران را ترک خواهند کرد. فدراسیون پیگیر رایزنی ها است.