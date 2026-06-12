داوود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با تشریح اقدامات شهرداری در حوادث اخیر، از نحوه امدادرسانی، آواربرداری، انتقال نخالهها خبر داد و گفت: به محض وقوع اصابت و حادثه در محدوده مورد نظر، نیروهای آتشنشانی، خدمات شهری، شهرداران نواحی، سازمان مدیریت پسماند، پاکبانان و نیروهای جهادی به محل اعزام شدند.
وی افزود: اولویت نخست، انجام عملیات امداد و نجات بود تا اگر فردی زیر آوار مانده باشد، نجات پیدا کند. پس از آن نیز انتقال جانباختگان و رسیدگی به امور خانوادهها در دستور کار قرار گرفت که در این زمینه سازمان بهشت زهرا(س) نیز مشارکت داشت.
پاکسازی و ایمنسازی معابر در کوتاهترین زمان
معاون خدمات شهری شهرداری تهران ادامه داد: پس از پایان عملیات امدادی، معابر، خیابانها و کوچههای اطراف محل حادثه به سرعت پاکسازی و ایمنسازی شدند تا شهروندان بتوانند به راحتی تردد کنند و پس از انجام اقدامات ایمنی، موانعی در اطراف ساختمانهای تخریبشده نصب و محل به مالکان تحویل داده شد.
مالکان برای بازسازی باید تشکیل پرونده دهند
گودرزی با اشاره به مراحل بعدی بازسازی ساختمانهای آسیبدیده اظهار کرد: از این مرحله به بعد، مالکان باید برای بازسازی املاک خود اقدام کنند. در این مسیر، شهرداری تسهیلات و مشوقهایی از جمله تراکم تشویقی در نظر گرفته است.
وی افزود: مالکان میتوانند شخصاً اقدام به ساختوساز کنند یا از طریق سازندگان این کار را انجام دهند، اما در هر دو حالت باید در معاونت شهرسازی منطقه تشکیل پرونده دهند و فرآیندهای قانونی مشابه سایر پروژههای تخریب و نوسازی را طی کنند.
انتقال نخالهها به مراکز دپوی حاشیه تهران
معاون خدمات شهری شهرداری تهران درباره مدیریت نخالههای ساختمانی نیز گفت: گودبرداری، نخالهبرداری و آواربرداری مطابق فرآیندهای قانونی انجام میشود و در حاشیه شهر تهران مراکزی برای دپوی نخاله وجود دارد که از جمله آنها میتوان به مرکز ابتدای جاده آمل و همچنین مجموعه آرادکوه اشاره کرد.
گودرزی خاطرنشان کرد: روزانه چند هزار تن نخاله ساختمانی در تهران جابهجا و به این مراکز منتقل میشود و نخالههای ناشی از حوادث اخیر نیز از همین مسیر مدیریت خواهند شد.
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