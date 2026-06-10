تأکید بر توسعه صنعتی همراه با حفاظت از محیط زیست در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین حسنزاده عصر چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در بازدید از یکی از صنایع غذایی آذربایجان شرقی که با حضور جمعی از اصحاب رسانه انجام شد، با اشاره به اقدامات و برنامههای زیستمحیطی در استان اظهار کرد: حدود ۶۰۰ هزار هکتار از عرصههای استان در قالب مناطق حفاظتشده و مناطق شکار ممنوع تحت مدیریت قرار دارد و نزدیک به ۱۳ درصد از مساحت استان را مناطق تحت حفاظت تشکیل میدهد.
وی در این بازدید ضمن بررسی وضعیت زیستمحیطی این واحد تولیدی، بر لزوم رعایت کامل ضوابط محیط زیستی در فعالیت صنایع تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط دریاچه ارومیه گفت: موضوعاتی همچون وضعیت دریاچه ارومیه از مسائل بسیار اثرگذار زیستمحیطی استان به شمار میرود. بر اساس آخرین آمار، تراز و وسعت دریاچه بهبود نسبی پیدا کرده و حجم آب آن به حدود ۴.۵ میلیارد مترمکعب رسیده است.
حسنزاده افزود: نزدیک به ۶۰ درصد بهبود سطح دریاچه ناشی از بارشها بوده و این مسئله نقش مهمی در وضعیت فعلی داشته است، اما این بهبود به هیچ وجه به منزله پایان بحران نیست.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی ادامه داد: در حوزه تأمین منابع آبی، آب شرب و حقابه محیط زیستی از اولویتهای اصلی است و کشاورزان و مردم نیز باید تغییرات لازم را در نحوه مصرف و مدیریت منابع آب اعمال کنند تا روند بهبود نسبی دریاچه ارومیه تداوم یابد.
وی تأکید کرد: اگر مدیریت مصرف و صرفهجویی بهدرستی انجام نشود، سطح آبی فعلی دریاچه پایدار نخواهد ماند. همچنین میزان دما و تبخیر نیز در ماههای آینده اثرگذار خواهد بود و حتی در بدترین حالت اگر میزان تبخیر بالا باشد، امید میرود با بارشهای پاییزه شرایط دوباره متعادل شود.
حسنزاده با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی استان بیان کرد: در بخشهای مختلف صنعت و خدمات، بیش از ۱۰ هزار واحد تولیدی در استان فعالیت دارند که بخشی از آنها مشمول ضوابط و الزامات زیستمحیطی هستند.
وی افزود: از این تعداد، یکهزار و ۶۵۰ واحد مشمول خوداظهاری فصلی و سهماهه هستند و باید اطلاعات مربوط به وضعیت زیستمحیطی خود را بهصورت منظم ارائه کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی تصریح کرد: سیاست ما این است که هیچ مانعی برای تولید نباشیم و از سرمایهگذاری و تولید حمایت کنیم، اما در عین حال هیچگونه گذشتی در برابر آلایندگیها نداریم و واحدهای آلاینده باید در چارچوب قانون پاسخگو باشند.
وی با اشاره به آمار واحدهای آلاینده اظهار کرد: تعداد واحدهای آلاینده شناساییشده در بهار سال گذشته ۱۹۶ واحد بود، اما این رقم امسال به ۲۱۶ واحد افزایش یافته است. این در حالی است که تعاملات و پیگیریهای زیستمحیطی نیز افزایش یافته، اما همچنان شاهد رشد تعداد این واحدها هستیم.
حسنزاده افزود: با وجود این شرایط، تلاش شده است از افزایش بیرویه پروندههای قضایی جلوگیری شود و مسائل تا حد ممکن از طریق اخطار، الزام قانونی، پایش مستمر و تعیین تکلیف مرحلهبهمرحله حل و فصل شود.
وی ادامه داد: برخی واحدها بهصورت مستمر در فهرست آلایندهها قرار میگیرند و مشمول جرایم قانونی میشوند، اما برای هر واحد بهطور مشخص تعیین شده که چه اقداماتی باید انجام دهد و سازمان محیط زیست نیز مطالبات و الزامات خود را بهصورت دقیق اعلام کرده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: هدف این است که در طول تابستان، تعدادی از واحدها با رفع نواقص و اجرای تعهدات، از فهرست آلایندهها خارج شوند. کاهش تعداد پروندههای قضایی مرتبط با آلایندگی نیز از جمله شاخصهای مثبت در این حوزه خواهد بود.
وی گفت: سیاست کلی استان بر این اساس است که موارد آلایندگی به حداقل برسد و از هرگونه سوءاستفاده در این زمینه جلوگیری شود. در همین راستا، پایشهای مستمر انجام میشود و با هماهنگی دستگاههای مرتبط، پیگیری لازم صورت خواهد گرفت.
حسنزاده با اشاره به وضعیت برخی معادن استان اظهار کرد: در حوزه معادن نیز پیگیریها برای ساماندهی فعالیتها ادامه دارد. بخشی از معادن با مشکل مجوز یا نحوه فعالیت مواجه هستند که باید تعیین تکلیف شوند و سایر واحدهای دارای مجوز نیز باید در چارچوب ضوابط عمل کنند.
وی افزود: برای سازمان محیط زیست، بزرگ یا کوچک بودن واحدها تفاوتی ندارد و مقررات و ضوابط برای همه یکسان است. مبنای کار ما تعامل، نظارت و حمایت از توسعه پایدار است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با تأکید بر صیانت از مناطق تحت حفاظت استان گفت: مناطق حفاظتی به هیچ عنوان نباید در قالب زون گردشگری یا کاربریهای مغایر با اهداف حفاظتی*تعریف شوند و در صورت مشاهده هرگونه اقدام در این زمینه، محیط زیست حتماً ورود خواهد کرد.
افزایش صنایع سبز در آذربایجان شرقی
وی درباره وضعیت صنایع سبز استان نیز اظهار کرد: تعدادی از واحدهای صنعتی استان در مسیر دریافت عنوان صنعت سبز قرار گرفتهاند و برخی نیز این مجوز را اخذ کردهاند. اکنون شمار صنایع سبز استان به حدود سه رقمی رسیده است.
حسنزاده افزود: این واحدها پس از طی مراحل ارزیابی، پایش و احراز شرایط لازم، مجوز صنعت سبز دریافت میکنند. حتی برخی واحدها با استفاده از فناوریهای نوین به مرحلهای رسیدهاند که خروجی آلاینده آنها به حداقل ممکن رسیده یا عملاً فاقد خروجی آلاینده مؤثر هستند.
وی با اشاره به توسعه واحدهای جدید صنعتی گفت: سازمان محیط زیست مخالف توسعه نیست، اما توسعه باید با رعایت ملاحظات زیستمحیطی و منابع موجود انجام شود. برای مثال اگر یک واحد صنعتی از جمله صنایع فولادی درخواست توسعه داشته باشد، باید تأمین آب آن مشخص باشد و این تأمین نباید به منابع حیاتی و محدود فشار وارد کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی ادامه داد: استفاده از آب موجود در سهم قانونی واحدها و همچنین آبهای غیرمتعارف مانند پساب تصفیهشده، از جمله راهکارهایی است که میتواند مبنای موافقت با توسعه قرار گیرد.
وی افزود: رویکرد ما ایجاد توازن میان توسعه پایدار و حقوق محیط زیست در بخشهای مختلف است و در این مسیر با در نظر گرفتن ظرفیتها و توان اکولوژیک استان حرکت خواهیم کرد.
حسنزاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پساب در محدوده آراز اشاره کرد و گفت: در خصوص برخی گزارشها درباره ورود پساب به این محدوده، موضوع از سوی محیط زیست بهصورت ۲۴ ساعته در حال رصد است و مراحل بررسی و پیگیری آن انجام میشود.
وی افزود: با توجه به اینکه این موضوع ابعاد فرامرزی دارد و به مسائل میان دو کشور مرتبط است، اعلام نظر و پیگیری در سطوح بالاتر باید از طریق وزارت امور خارجه انجام شود.
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