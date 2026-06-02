به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، فرهنگسرای نهج‌البلاغه ویژه‌برنامه‌ای با عنوان «باران غدیر» با هدف بازخوانی واقعه غدیر و ترویج فرهنگ علوی برگزار کرد. این مراسم که شامل بخش‌های متنوعی همچون سخنرانی، شعرخوانی و اجرای موسیقی آیینی بود، با حضور حجت‌الاسلام محمدرضا زائری، نویسنده و پژوهشگر، میزبان جمعی از علاقه‌مندان و اهالی فرهنگ بود.

غدیر، بهترین بهانه برای خیرخواهی اجتماعی

حجت‌الاسلام زائری در این مراسم، انتخاب نام «نهج‌البلاغه» برای این مرکز را هوشمندانه و فعالیت‌های غدیری آن را در راستای اصلی‌ترین مأموریت یک نهاد فرهنگی دانست. وی با اشاره به حدیث کساء خاطرنشان کرد: هر کجا جمعی برای حل مشکلی با نیت صاف گرد هم می‌آیند، فرشتگان الهی بر آن‌ها حلقه می‌زنند. فرهنگسرا باید کانون خیر و آرامش باشد؛ جایی که حضور ما باعث دلگرمی و خوشحالی مردم شود.

این پژوهشگر دین با استناد به ارادت چهره‌های غیرمسلمان به امام علی (ع) تصریح کرد: در وجود هر انسان منصفی در عالم، رگه‌ای از حق‌طلبی نهفته است. چه فرزند الیور استون که علی (ع) را معیار حق‌جویی می‌داند و چه جورج زکی الحاج که از ارادت قلبی‌اش به مکتب علوی می‌گوید؛ همگی گواه آن‌اند که نام علی (ع) از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته است.

وی افزود: حتی در موزه‌ی گوته، دست‌نوشته‌هایی از خوشنویسی «علی ولی‌الله» کشف شده که نشان می‌دهد پیام غدیر، جان‌های تشنه را در دورترین نقاط دنیا به خود جذب کرده است. درد اینجاست در حالی که غربیان این‌گونه شیفته‌ی نام علی (ع) می‌شوند، ما گاه با تنگ‌نظری، دایره‌ی مریدان آن حضرت را محدود می‌کنیم.

تشیع یعنی تعهد عملی و اخلاق محله‌محور

حجت‌الاسلام زائری با تأکید بر مسئولیت اجتماعیِ پیروان امام علی (ع) گفت: شیعه‌ی واقعی کسی است که مردم محله‌اش روی خوش‌قولی و اخلاق او قسم بخورند. شیعه باید مؤدب‌ترین، خوش‌اخلاق‌ترین و وفادارترین مردم باشد، نه اینکه از نام حضرت برای مقاصد شخصی هزینه کند.

در این برنامه تأکید شد که مأموریت فرهنگسرای نهج‌البلاغه بازگرداندن «نهج‌البلاغه» به متنِ زندگی شهروندان است. ترویج روحیه ایثار، حل مشکلات محله و ترویج اخلاق علوی در فضای عمومی جامعه، رسالتی است که این فرهنگسرا با الهام از آموزه‌های غدیر، آن را به عنوان اصلی‌ترین سرفصلِ کاری خود دنبال می‌کند.