به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به نخستین آئین تکریم حافظان کل نهجالبلاغه در کاشان، گفت: ترویج و آموزش نهجالبلاغه نه تنها کاری فرهنگی، بلکه اقدامی تمدنساز و ضروری برای جامعهای است که نیازمند تعمیق خرد دینی و اخلاق علوی در زیست فردی و اجتماعی خویش است.
متن پیام سیدعباس صالحی به شرح زیر است:
بسم اللّه الرحمن الرحیم
نهجالبلاغه، کتاب حکمت و عدالت امیرالمؤمنین علی (علیهالسلام)، آینهای از بلندای معارف اسلامی و معیار اندیشهورزی در مسیر کمال انسانی است.
ترویج و آموزش این گنجینۀ عزیز، نه تنها کاری فرهنگی، بلکه اقدامی تمدنساز و ضروری برای جامعهای است که نیازمند تعمیق خرد دینی و اخلاق علوی در زیست فردی و اجتماعی خویش است.
در این میان، شهر فرهنگپرور کاشان با سابقۀ درخشان دینی و علمی خود، طی سالهای اخیر در تربیت حافظان نهجالبلاغه، گامهایی ارزشمند و جریانساز برداشته و بهحق «پایتخت حافظان نهجالبلاغۀ ایران» نام گرفته است. این عنوان، تنها یک افتخار شهری نیست؛ بلکه نماد یک حرکت ملی در اعتلای معارف علوی است.
برگزاری نخستین آئین تکریم حافظان کل نهجالبلاغه در این شهر، نشاندهندۀ درک درست از اهمیت تربیت نسل آگاه، توانمند و وفادار به آرمانهای عدالتطلبانه و انسانساز امیرالمؤمنین (علیهالسلام) است.
این رویداد، آغاز راهی روشن و ماندگار برای توسعۀ برنامههای آموزشی و پژوهشی در گسترۀ معارف نهجالبلاغه محسوب میشود.
اینجانب این تلاش صادقانه و برنامهریزی مؤثر را ارج نهاده و از تمامی حافظان نهجالبلاغه، مربیان دلسوز، خانوادههای پشتیبان و مسئولان و دستاندرکاران این حرکت مبارک، صمیمانه قدردانی میکنم و توفیقات روزافزون شما را در مسیر نشر کلام امیر حکمت از خداوند متعال خواستارم.
امید است این نهال نورانی، با حمایت اندیشمندان و علاقهمندان به معارف الهی، هر روز پربارتر شده و جامعۀ ما بیش از پیش به برکت کلام امیرالمؤمنین (علیهالسلام) آراسته شود.
