برگزاری مهمانی کیلومتری در همدان همزمان با عید غدیر

حجت الاسلام اصغر گرجی در گفت‌گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جشن‌های دهه ولایت از عید قربان در مساجد، محلات و میادین سراسر استان آغاز شده است، اظهار کرد: شب گذشته در میدان امام خمینی(ره) همدان مراسم مدیحه سرایی و جشن ولادت حضرت امام هادی(ع) برگزار شد.

وی ادامه داد: علاوه بر مراسم های عمومی در سراسر استان در بیش از ۲۴۰ نقطه از میادین و در تجمع‌های شبانه برنامه‌های دهه ولایت در حال برگزاری است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان در خصوص مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) بیان کرد: مراسم ارتحال امام سخنرانان کشوری و استانی به تبیین شخصیت حضرت امام(ره) می‌پردازند و این مراسم در در سراسر میادین و مساجد استان همدان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه صبح روز ۱۴ خرداد دسته روی بسیجیان عزادار هیئت ۱۴ خرداد از کانون بسیج به سمت میدان امام خمینی همدان برگزار می‌شود، ادامه داد: از ظهر روز پنجشنبه مراسم و جشن‌های عید غدیر و مهمانی کیلومتری در شهر همدان و در تمام مراکز شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام گرجی برگزاری مهمانی کیلومتری در همدان در میدان امام خمینی و پیاده راه بوعلی موکب‌ها مستقر می‌شوند، ادامه داد: مهمانی کیلومتری در همدان از ساعت پنج بعد از ظهر روز جمعه با حضور گسترده مردم برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برپایی جشن‌های غدیر در محلات مختلف همدان از جمله حصار، خضر و شهرک‌های مختلف همدان و در تمامی شهرستان‌ها و روستاها اشاره کرد و ادامه داد: در روز عید غدیر مراسم کاروان موتورسواران در همدان برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان در ادامه به پخت نذری اشاره کرد و با بیان اینکه ۱۱۰ دیگ نذری به نیت امیرالمومنین(ع) در مریانج، همدان، ملایر و ... پرداخت و افزود: برای جشن عید غدیر برگزاری مسابقه نهج البلاغه نیز در برنامه است و به ۱۱۰ نفر از افراد ارائه دهنده پاسخ صحیح به قید قرعه جوایزی اهدا می‌شود.

وی با بیان اینکه در شب عید غدیر مراسم پیاده روی نوجوانان رو از مسیر به میدان فردوسی به سمت میدان شیرسنگی خواهیم داشت، افزود: همچنین مراسم پیاده روی خواهران از سمت امامزاده عبدالله(ع) تا میدان امام خمینی همدان در روز عید غدیر برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام گرجی در ادامه با تاکید بر اینکه امسال به دلیل تقارن عید غدیر و سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و سالگرد ۱۵ خرداد باید جشن‌ها با ملاحاظات خاصی برگزار شود، ادامه داد: مراسم جشن بیشتر رویکرد حماسی داشته باشد.