به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از صنایع، با تأکید بر اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی، اظهار کرد: رونق تولید و توسعه فعالیتهای صنعتی نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی شهرستان دارد و حمایت از فعالان این حوزه از اولویتهای مهم مجموعه مدیریتی شهرستان است.
فرماندار کنگان همچنین بر ضرورت تسهیلگری، رفع موانع تولید و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی تأکید کرد و افزود: تمامی دستگاههای مرتبط موظف هستند با تعامل و همکاری لازم، زمینه توسعه فعالیتهای تولیدی و رفع مشکلات سرمایهگذاران و تولیدکنندگان را فراهم کنند.
مدیران صنعت نیز گزارشی از فعالیتها، ظرفیتهای تولیدی، میزان اشتغالزایی، برنامههای توسعهای و چالشهای پیشروی این واحد صنعتی ارائه کردند.
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