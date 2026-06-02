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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۵

فرماندار کنگان: فعالان اقتصادی حمایت می‌شوند

فرماندار کنگان: فعالان اقتصادی حمایت می‌شوند

بوشهر- فرماندار کنگان گفت: حمایت از فعالان حوزه اقتصادی از اولویت‌های مهم مجموعه مدیریتی شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از صنایع، با تأکید بر اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی، اظهار کرد: رونق تولید و توسعه فعالیت‌های صنعتی نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شهرستان دارد و حمایت از فعالان این حوزه از اولویت‌های مهم مجموعه مدیریتی شهرستان است.

فرماندار کنگان همچنین بر ضرورت تسهیل‌گری، رفع موانع تولید و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی تأکید کرد و افزود: تمامی دستگاه‌های مرتبط موظف هستند با تعامل و همکاری لازم، زمینه توسعه فعالیت‌های تولیدی و رفع مشکلات سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را فراهم کنند.

مدیران صنعت نیز گزارشی از فعالیت‌ها، ظرفیت‌های تولیدی، میزان اشتغال‌زایی، برنامه‌های توسعه‌ای و چالش‌های پیش‌روی این واحد صنعتی ارائه کردند.

کد مطلب 6848234

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