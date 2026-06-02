به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از صنایع، با تأکید بر اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی، اظهار کرد: رونق تولید و توسعه فعالیت‌های صنعتی نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شهرستان دارد و حمایت از فعالان این حوزه از اولویت‌های مهم مجموعه مدیریتی شهرستان است.

فرماندار کنگان همچنین بر ضرورت تسهیل‌گری، رفع موانع تولید و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی تأکید کرد و افزود: تمامی دستگاه‌های مرتبط موظف هستند با تعامل و همکاری لازم، زمینه توسعه فعالیت‌های تولیدی و رفع مشکلات سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را فراهم کنند.



مدیران صنعت نیز گزارشی از فعالیت‌ها، ظرفیت‌های تولیدی، میزان اشتغال‌زایی، برنامه‌های توسعه‌ای و چالش‌های پیش‌روی این واحد صنعتی ارائه کردند.