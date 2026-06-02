حجتالاسلام محمدرضا حمزهای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عید غدیر به عنوان عید امامت و ولایت و به دلیل تبیین مسیر هدایت امت اسلامی از سوی پیامبر اکرم (ص) برترین عید مسلمانان و «افضلالاعیاد» شناخته میشود.
وی افزود: همزمان با عید سعید غدیر خم، برنامههای متنوع فرهنگی، مذهبی و مردمی با محوریت تجدید بیعت با ولایت و ترویج فرهنگ غدیر در سطح شهر اراک برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام حمزه ای تصریح کرد: عید غدیر، عید تجدید بیعت با امامت و ولایت است و امسال در کنار گرامیداشت یاد شهدای اخیر، فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای انقلاب اسلامی فراهم کرده است.
وی ادامه داد: تقارن عید غدیر با سالروز ارتحال امام خمینی (ره) غدیر امسال را به نمادی از شور، حماسه و تجدید بیعت با ولایت و آرمانهای انقلاب اسلامی تبدیل کرده است.
حجتالاسلام حمزه ای با اشاره به برنامههای محوری عید غدیر در اراک تاکید کرد: برنامه مردمی «مهمونی یک کیلومتری غدیر» امسال در محدوده میدان شهدا، پیادهراه شهید امیرکبیر، پیادهراه شهید پورجعفری و خیابان امام خمینی (ره) اراک برگزار میشود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اراک افزود: مهمونی یک کیلومتری غدیر با حضور موکبهای مردمی و ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی، از ساعت ۱۶ تا ۱۹ روز عید غدیر در اراک برگزار میشود.
وی بیان کرد: ویژهبرنامه شام عید غدیر در میدان شهدا با گرامیداشت یاد و نام امام خمینی (ره) و محوریت تجدید بیعت با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی برگزار میشود.
حجتالاسلام حمزهای گفت: پویش «ایران دیار علی» با عنوان نوجوانان پای کار علی، در ۱۱۰ محله اراک برگزار میشود و طی آن نوجوانان هر محله ۱۱۰ موکب نوجوانانه را برای بزرگداشت عید غدیر برپا میکنند.
وی ادامه داد: در راستای حمایت از این طرح، بستههای فرهنگی شامل پرچم، پوستر و اقلام مورد نیاز در اختیار گروههای نوجوان قرار میگیرد تا موکبهای محلی را با حالوهوای عید غدیر و یاد امام راحل برپا کنند.
وی از اجرای طرح «۱۱۰ محفل علوی» خبر داد و افزود: با مشارکت هیئتهای بانوان در ۱۱۰ محله اراک، ۱۱۰ مجلس خانگی با محوریت خطبهخوانی غدیر، نهجالبلاغهخوانی و تبیین مسائل روز برگزار میشود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اراک تصریح کرد: در کنار مشارکت هیئتهای مذهبی و مساجد در طبخ و توزیع غذای عید غدیر، طرح «خونه به خونه مهمونی امام» نیز اجرا میشود که در آن شهروندان و نمازگزاران متناسب با توان مالی خود در تهیه غذا مشارکت دارند.
وی گفت: در این طرح، هر مسجد نوع غذای مورد نظر را تعیین میکند و شهروندان متناسب با توان خود در تهیه و توزیع اطعام غدیر مشارکت دارند.
حجتالاسلام حمزه ای افزود: علاقهمندان نیز میتوانند از طریق کانال نهضت اراک وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در این پویش حضور یابند.
وی تاکید کرد: جشنهای محلهای در مساجد و مناطق مختلف شهر برگزار میشود و هیئتهای مذهبی نیز در شب و روز عید غدیر با برپایی موکبها و اجرای برنامههای فرهنگی و پذیرایی از مردم نقشآفرینی خواهند کرد.
حجتالاسلام حمزه ای گفت: با مشارکت گسترده مردم، هیئتهای مذهبی و مساجد، عید غدیر امسال در اراک به صحنهای باشکوه از شور، همدلی و ترویج فرهنگ ولایت تبدیل خواهد شد.
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