به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا صرامی عصر چهارشنبه در نخستین همایش مدیریت محلهمحور دیار آفتاب اظهار کرد: شتاب تحولات اجتماعی، فرهنگی و فناوری و تغییر ساختار خانواده، شرایط جدیدی را در جوامع ایجاد کرده و موجب افزایش ابهام و عدم قطعیت در زندگی روزمره شده است.
وی افزود: این تحولات، نسل جوان را با چالشهایی همچون بحران هویت، تغییر سبک زندگی، افزایش آسیبهای اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی مواجه کرده است.
مشاور وزیر کشور در امور اجتماعی تصریح کرد: حکمرانی مردممحور و محلهمحور تنها راهکار موثر برای مواجهه با پیچیدگیهای اجتماعی امروز است و دولت بهتنهایی توان حل همه مسائل اجتماعی را ندارد.
وی ادامه داد: با توجه به اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، برنامه هفتم توسعه و سیاستهای وزارت کشور، الگوی موفق حکمرانی، اقدام بهوسیله مردم است.
رئیس کمیته ملی راهبری و نظارت برنامه اقدام شبکه مدیریت محلهمحور کشور تاکید کرد: این الگو با محوریت نقشآفرینی مردم در شناسایی و حل مسائل محلات، موجب تقویت سرمایه اجتماعی، توسعه شبکههای مردمی و ارتقای تابآوری و سلامت اجتماعی جامعه میشود.
وی افزود: مشارکت همه اقشار جامعه با محوریت مساجد و همراهی نهادهای اجتماعی، شرط موفقیت حکمرانی محلهمحور است.
صرامی بیان کرد: سه ضلع حکمرانی اجتماعی، شامل بازیگران اجتماعی، ابزارهای هوشمند و فرآیند تصمیمگیری است و نقش این مؤلفهها در مدیریت نوین اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.
وی گفت: ایجاد پلتفرمهای هوشمند محلهای، امکان پایش خدمات، شناسایی افراد نیازمند حمایت و مدیریت هدفمند آسیبهای اجتماعی را فراهم میکند و اجرای این سامانه در استان مرکزی آغاز شده است.
مشاور وزیر کشور در امور اجتماعی با تأکید بر اینکه نسخه واحدی برای همه محلات وجود ندارد افزود: هر محله باید بر اساس نیازسنجی علمی، دادههای دقیق و شناخت مسائل بومی، برنامه اختصاصی خود را تدوین و اقدامات هدفمند و مستمر را دنبال کند.
وی تصریح کرد: طراحی نظام تشویقی برای شوراهای پیشرفت محله، از برنامههای کمیته ملی راهبری خواهد بود.
صرامی با قدردانی از رویکرد استاندار مرکزی در توسعه حکمرانی محلهمحور، موفقیت این الگو را در گرو نوآوری، خلاقیت و بهرهگیری از ظرفیت جوانان، نوجوانان و بانوان دانست و گفت: رویکرد علمی و نظاممند مدیریت استان میتواند زمینهساز تحولات مهم در این حوزه باشد.
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