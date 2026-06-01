حجت الاسلام علی بدرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیوند عید قربان و عید غدیر در منظومه معارف دینی اظهار کرد: عید قربان نماد بندگی، اخلاص و عبور از تعلقات دنیوی است و عید غدیر، استمرار همان مسیر در قالب پذیرش ولایت الهی و التزام به رهبری معصوم به شمار می‌رود.

امام جمعه موقت ساوه افزود: غدیر را باید به‌عنوان واقعه‌ای فراتر از تاریخ دید، واقعه‌ای که پیام آن برای امروز جامعه اسلامی نیز زنده و راهگشاست و چنانچه جامعه‌ای بخواهد در مسیر عدالت، وحدت و پیشرفت حرکت کند، ناگزیر از تمسک به اصل ولایت است.

حجت الاسلام بدرخانی تصریح کرد: ولایت در اسلام فقط یک موضوع اعتقادی نیست، بلکه اصل سامان‌دهنده زندگی فردی و اجتماعی است، این اصل در حفظ انسجام جامعه، صیانت از ارزش‌ها، تقویت اخلاق عمومی و هدایت مردم به سمت عدالت نقش اساسی دارد.

وی با بیان اینکه فرهنگ غدیر باید در رفتار اجتماعی و سبک زندگی مسلمانان نهادینه شود، تاکید کرد: هر جا ولایت مورد توجه قرار گیرد، از تفرقه، انحراف و بی‌عدالتی کاسته می‌شود و زمینه برای رشد معنوی و آرامش اجتماعی فراهم خواهد شد.

امام جمعه موقت ساوه ادامه داد: غدیر، روز تکمیل دین و اتمام نعمت است و از این جهت جایگاهی بی‌بدیل در معارف اسلامی دارد و باید اذعان کرد در این روز، مسیر هدایت امت اسلامی روشن شد و پیامبر اکرم(ص) مسیر استمرار رسالت را در قالب ولایت تبیین کردند.

وی با تأکید بر اینکه غدیر یک حقیقت زنده و جاری در حیات امت اسلامی است، گفت: بزرگداشت این روز، فرصتی برای بازخوانی مسئولیت مسلمانان در قبال دین، جامعه و آینده است، به طور حتم جامعه‌ای که پیام غدیر را جدی بگیرد، در برابر ظلم، تفرقه و انحراف مقاوم‌تر خواهد بود.

حجت الاسلام بدرخانی افزود: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که پیام غدیر در رفتار فردی، خانوادگی و اجتماعی ما دیده شود چرا که ولایت، محور پیوند دل‌ها و عامل جهت‌دهی به رفتارها است و می‌تواند جامعه را در مسیر عدالت، همبستگی و معنویت قرار دهد.

وی با بیان اینکه غدیر، تجلی هدایت و کلید عدالت و انسجام جامعه اسلامی است، گفت: چنانچه فرهنگ غدیر به‌درستی فهم و اجرا شود، نتیجه آن جامعه‌ای منسجم، عادلانه و آرام خواهد بود که در آن ولایت نه فقط یک باور دینی، بلکه یک الگوی عملی برای زندگی فردی و اجتماعی است.