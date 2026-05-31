حجت‌الاسلام بهزاد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه والای عید غدیر در معارف اسلامی اظهار کرد: یکی از یادگارهای ارزشمند امام هادی (ع)، زیارت غدیریه و زیارت جامعه کبیره است که ریشه‌ای عمیق در قرآن کریم دارد و در شأن و منزلت ائمه اطهار (ع)، به‌ویژه حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) تنظیم شده است.

وی، عید سعید غدیر خم را نقطه اوج تاریخ اسلام و اعلام رسمی ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) دانست و گفت: پیام غدیر، پیام ماندگار امامت، ولایت، وحدت و هدایت امت اسلامی است که باید به نسل‌های امروز و آینده منتقل شود.

مسئول رسیدگی به امور مساجد استان مرکزی گفت: پیامبر اکرم (ص) در روز عید غدیر با امت اسلامی عهد بستند که همه حاضران، پیام غدیر را به غایبان و نسل‌های آینده برسانند از این رو هر یک از ما وظیفه داریم مبلغ غدیر باشیم و در حد توان خود برای ترویج این حقیقت بزرگ تلاش کنیم.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه غدیر فقط یک واقعه تاریخی نیست، بلکه یک جریان زنده و همیشگی در امت اسلام است، ادامه داد: عید غدیر، روزی است که در آن مسیر هدایت امت و استمرار ولایت به‌صورت رسمی و آشکار اعلام شد و این مسیر، از آغاز تاریخ اسلام تاکنون همچنان زنده و پویا لست.

وی با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در احیای دین و ارزش‌های الهی تصریح کرد: انقلاب اسلامی معجزه قرن است و امام راحل با قدرت ایمان، شجاعت و اتکال به خداوند، اسلام را زنده کرد، مردم را به صحنه آورد و انقلاب را به پیروزی رساند و در نهایت حکومت الله را برپا کرد.

حجت الاسلام محمدی بیان کرد: آنچه انقلاب اسلامی را ماندگار کرده، پیوند عمیق آن با باورهای دینی، ولایت‌مداری، حضور مردم و تبعیت از رهبری الهی است و همین عوامل اکنون نیز رمز اقتدار ایران اسلامی به شمار می‌روند.

مسئول رسیدگی به امور مساجد استان مرکزی گفت: وحدت، مهم‌ترین سرمایه اجتماعی و سیاسی ملت ایران است و برای همدلی، هم‌افزایی و تقویت جبهه انقلاب، تمام ظرفیت‌ها بهره‌گیری شود.

حجت الاسلام محمدی تاکید کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ وحدت ملی، تقویت ایمان عمومی، تبیین معارف غدیر و مقابله با تفرقه‌افکنی دشمن هستیم چرا که غدیر برای ما تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه راه و رسم زندگی اسلامی، ولایی، انقلابی و حفظ وحدت ملی است.