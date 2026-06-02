غدیر؛ نقشه راه ولایت و منشور حکمرانی عادلانه در اسلام

خبرگزاری مهر، گروه استانها: غدیر، نه یک جغرافیا در میانه بیابان، بلکه میعادگاهی ابدی برای تداوم رسالت است، روزی که خورشید نبوت در آسمان “خم” به اوج کمال رسید و با تعیین جانشین پیامبر (ص)، مسیر هدایت بشریت برای قرنها ترسیم شد.
در آستانه عید سعید غدیر، بازخوانی این واقعه تاریخی، تنها یک سنت آیینی نیست بلکه نقشه راه ولایت و منشور حکمرانی عادلانه در اسلام و تجدید عهد با شاخصههایی است که اسلام را به دینِ عدالت، عقلانیت و کرامت انسانی بدل کرد.
غدیر؛ سند مشروعیت رهبری الهی و کمال دین است
امام جمعه ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم، این روز را بزرگترین عید الهی و سرآغاز کمال دین دانست و افزود: غدیر تنها یک واقعه تاریخی نیست؛ بلکه تعیینکننده نقشه راه هدایت بشریت است.
حجتالاسلام جعفر رحیمی تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) در واقعه غدیر، با معرفی امیرالمؤمنین علی (ع) به جانشینی، مسیر تداوم رسالت را ترسیم کردند، ولایت، روحِ حاکم بر دین است و اسلام بدون آن، کمال نمییابد.
امام جمعه ساوه با اشاره به شاخصههای حکومت علوی افزود : حضرت علی (ع) مظهر عدالت مطلق و الگوی مدیریت جهادی است، حکومت ایشان، نماد خدمت صادقانه و برخورد قاطع با فساد بود، اکنون نیز مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی باید با تأسی به این سیره نورانی، عدالتمحوری و سادهزیستی را سرلوحه کار خود قرار دهند.
حجتالاسلام رحیمی بر ضرورت وحدتآفرینی تأکید کرد و گفت: غدیر محور همگرایی و وحدت جهان اسلام است، تمسک به فرهنگ ولایت، دژی مستحکم در برابر توطئههای دشمنان است و تبیین جایگاه ولایت میتواند از انحرافات فکری جلوگیری کرده و جامعه را در مسیر سعادت حفظ کند.
وی با اشاره به وظیفه نخبگان و نهادهای فرهنگی افزود: باید با برنامهریزی دقیق، پیام غدیر را به زبان نسل امروز ترجمه کرد و باید اذعان کرد جشنهای غدیر نباید به برگزاری مراسم محدود شود و جاریسازی فرهنگ ولایت و سبک زندگی علوی در متن زندگی آحاد مردم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
امام جمعه ساوه تصریح کرد: احیای عید غدیر، احیای فرهنگ کرامت انسانی و عدالت است و امیدواریم با مشارکت پرشور مردم در برنامههای این عید بزرگ، شاهد تعمیق معرفت عمومی نسبت به جایگاه امامت و ولایت در جامعه باشیم.
غدیر؛ محور وحدت، ولایتمداری و تداوم راه اسلام ناب است
فرمانده سپاه ناحیه ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت دهه ولایت و امامت و عید سعید غدیر خم، این عید بزرگ را نقطه عطفی در تاریخ اسلام و تجلی کامل استمرار مسیر هدایت و ولایت دانست.
سرهنگ حسین روح افزا افزود: واقعه غدیر خم صرفاً یک رویداد تاریخی نیست، بلکه منشوری روشن برای تبیین جایگاه ولایت، امامت و رهبری در جامعه اسلامی و پیام آن، حفظ انسجام است.
وی با بیان اینکه غدیر، عید اکمال دین و اتمام نعمت الهی بر مسلمانان است، افزود: ترویج فرهنگ غدیر در جامعه، زمینهساز تقویت ایمان، وحدت، همبستگی اجتماعی و تعمیق ارزشهای دینی و انقلابی خواهد بود.
فرمانده سپاه ناحیه ساوه ادامه داد: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی پیامهای بزرگ غدیر هستیم، چرا که این واقعه عظیم، الگوی روشنی برای تبعیت از ولایت، مقابله با انحرافات و صیانت از آرمانهای اسلام ناب محمدی(ص) به شمار میرود.
سرهنگ روحافزا با اشاره به اهمیت تبیین معارف اهلبیت(ع) در میان نسل جوان تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف فرهنگی و اجتماعی نهادهای انقلابی و مذهبی، انتقال صحیح مفاهیم غدیر و جایگاه ولایت به نسلهای آینده است تا جامعه اسلامی در مسیر عزت، اقتدار و پیشرفت پایدار بماند.
وی همچنین با تأکید بر مردمیبودن برنامههای عید غدیر بیان کرد: برگزاری باشکوه جشنهای مردمی، برنامههای فرهنگی، اجتماعی و جهادی در ایام دهه امامت و ولایت، میتواند نقش مهمی در ترویج شادی مؤمنانه، تقویت روحیه همدلی و تبیین ارزشهای والای اسلامی داشته باشد.
فرمانده سپاه ناحیه ساوه گفت: امید است همگان با تمسک به سیره امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) و پیروی از مسیر ولایت، در جهت تحکیم وحدت، تعالی معنوی و خدمت صادقانه به مردم گام بردارند.
غدیر، ضامنِ بقای نظامِ اخلاقی و سیاسی اسلام است
استاد حوزه علمیه در گفتگو با خبرنگار مهر، واقعه غدیر خم را تضمینکننده تداوم رسالت نبوی دانست و گفت: غدیر، تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه تعیینکننده نقشه راه سعادت امت اسلامی است، در این روز، اسلام با معرفی ولایت امیرالمؤمنین (ع)، از یک آیین فردی به یک نظام جامعِ اجتماعی و سیاسی ارتقا یافت.
زهرا خاطری ادامه داد: جامعهای که با فرهنگ غدیر مأنوس باشد، در برابر هجمههای فرهنگی مقاوم است.
وی گفت: ولایتمداری، پیوندِ میان آحاد مردم و نظامِ ارزشیِ الهی را مستحکم میکند و ما باید با بهرهگیری از منابع غنی همچون نهجالبلاغه، ابعادِ مدیریتیِ حکومت علوی را برای نسل امروز تبیین کنیم.
استاد حوزه علمیه بیان کرد: غدیر، نقطه اتصال نبوت به امامت است و معرفی حضرت علی (ع)، مهر تأییدی بر لزوم حاکمیت عدالت و عقلانیت در جامعه اسلامی بود، اکنون نیز الگوی علوی، تنها راه برونرفت از چالشهای اخلاقی و اجتماعی است.
این استاد حوزه با اشاره به ضرورت بازخوانی آموزههای غدیر تصریح کرد: تبیین مبانی غدیر، رسالت اصلی نخبگان و نهادهای علمی است، نباید غدیر را تنها در چارچوبهای سنتی محدود کرد، سیره امام علی (ع) باید به یک «سبک زندگی» تبدیل شود؛ سبکی که در آن، عدالتخواهی و کرامت انسانی، محور اصلی باشد.
وی با بیان اینکه عید غدیر، فرصتی طلایی برای بازخوانیِ عهدِ بندگی است، تاکید کرد: همگان مکلفند با رویکردی عقلانی و دور از هیجانات صرف، پیام غدیر را به لایههای مختلف جامعه برسانند چرا که ترویج این فرهنگ، زمینهساز همبستگیِ ملی و ارتقای اخلاقِ عمومی در جامعه اسلامی است.
غدیر؛ نقشه راه امت اسلامی در ولایت و عدالت است
کارشناس فرهنگی و دینی در گفتگو با خبرنگار مهر، عید سعید غدیر خم را نقطه عطفی در تاریخ اسلام و نماد پیوند دین با رهبری الهی دانست و افزود؛ این عید بزرگ، اعلام رسمی ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) و ترسیم مسیر هدایت امت اسلامی است.
عاطفه عسگری، افزود: عید غدیر تنها یک مناسبت آیینی و جشن مذهبی نیست، بلکه منشور ولایت و معیار شناخت حق از باطل به شمار میرود، پیام غدیر به روشنی نشان میدهد که جامعه اسلامی برای حفظ عدالت، معنویت و سلامت فکری، نیازمند رهبری الهی و الگویی شایسته است، الگویی که در سیره نورانی امام علی (ع) به کاملترین شکل متجلی شده است.
عسگری با اشاره به ویژگیهای برجسته شخصیتی و مدیریتی امیرالمؤمنین علی (ع) تصریح کرد: عدالتمحوری، شجاعت، دانش، سادهزیستی، رسیدگی به محرومان و قاطعیت در برابر فساد، از مهمترین شاخصههای حکومت علوی است و بدون تردید، توجه به این مؤلفهها در مدیریت جامعه و سبک زندگی اجتماعی امروز، میتواند زمینهساز کاهش بسیاری از آسیبها و ناهنجاریها باشد.
وی با اشاره به اینکه پیامآور وحدت، همبستگی و حرکت در مسیر فرمان الهی است، گفت: تبیین صحیح و عالمانه این واقعه عظیم، ضمن تقویت هویت دینی، میتواند بستر گفتوگوی سازنده، همگرایی بیشتر میان مسلمانان و جلوگیری از تبدیل اختلافها به شکافهای اجتماعی را فراهم سازد.
این کارشناس فرهنگی با تأکید بر نقش نهادهای فرهنگی و آموزشی در ترویج فرهنگ غدیر تصریح کرد: معرفی پیام غدیر به نسل نوجوان و جوان باید با زبان روز، محتوای مستند و فعالیتهای میدانی همراه باشد.
وی گفت: گسترش برنامههای مردمی، تقویت کار جمعی و شبکهسازی میان فعالان فرهنگی و هیئتهای مذهبی، میتواند پیام غدیر را از سطح برگزاری مراسم به سطح سبک زندگی ارتقا دهد.
عسگری اظهار کرد: در کنار برگزاری جشنها و آیینهای شادمانی، توجه به ابعاد معرفتی غدیر نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است و مطالعه خطبه غدیر، بازخوانی نهجالبلاغه و تبیین سیره اجتماعی امام علی (ع) در عرصههایی همچون اخلاق، خانواده و مسئولیتپذیری اجتماعی، از جمله راهکارهای تعمیق شناخت عمومی نسبت به این واقعه بزرگ است.
وی ادامه داد: عید غدیر فرصتی ارزشمند برای تجدید عهد با ولایت و بازسازی پیوندهای اجتماعی بر پایه محبت اهلبیت (ع) است، امید میرود با مردمیسازی برنامهها و مشارکت گسترده اقشار مختلف جامعه، پیام عدالت، معنویت و کرامت انسانی که در سیره امیرالمؤمنین علی (ع) جلوهگر است، بیش از پیش در متن زندگی فردی و اجتماعی جاری شود.
