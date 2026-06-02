به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با عید غدیر و ۱۴۳۷اُمین سال نزول آیه اکمال دین آیه شریفه «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا»، محفل قرآنی «اکمال دین» در شهرکرد برگزار می‌شود.

محفل قرآنی اکمال دین با آیین افتتاحیه رسمی طرح اهدای ۱۴۳۷ جلد قرآن کریم به مساجد استان چهارمحال و بختیاری همراه خواهد بود.

این محفل معنوی با حضور امت مبعوث شده استان چهارمحال و بختیاری و حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد در مسجدالرضا علیه‌السلام شهرکرد برپا می‌شود.

بزرگداشت امام شهید و لبیک به امام جدید، رونمایی از قرآن‌های اهدایی مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی، دعوت به اجرای طرح «تلاوت نور»؛ هر روز یک صفحه قرآن و طرح «مسجد پایگاه قرآن»؛ برگزاری محافل هفتگی در تمامی مساجد استان از دیگر بخش‌های این برنامه است.

محفل قرآنی اکمال دین امروز سه‌شنبه از ساعت ۱۷:۳۰ با همت و مشارکت خادمیاران رضوی، اعضای کانون‌های مسجد و کانون فرهنگی هنری عاشقان ولایت شهرکرد برگزار می‌شود.