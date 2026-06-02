حسینی: سیره مدیریتی رهبر شهید تجلی پیوند دین و اجتماع در حکمرانی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی بعدازظهر سهشنبه در همایش تبیین ابعاد شخصیت شهید امام سیدعلی خامنهای در خمین اظهار کرد: شناخت ابعاد علمی، فرهنگی و اخلاقی رهبر شهید از وظایف امروز است چراکه این ویژگیها پشتوانه اصلی انقلاب و عامل ماندگاری آن به شمار میرود.
وی افزود: شهید خامنهای تنها یک رهبر سیاسی نبودند و در زندگی فردی، اجتماعی و علمی خود با الگوگیری از امیرالمؤمنین(ع) به دنبال تحقق جامعیت در سلوک و رفتار خویش بودند.
حسینی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بهترین مفسر سیره و اندیشه امام هستند و بیانات ایشان بیانگر گستره عمیق دانش، مطالعه و بینش امام خمینی(ره) است.
وی ادامه داد: تمرکز بر ابعاد سیاسی انقلاب موجب شده برخی ظرفیتهای فرهنگی، علمی و هنری رهبر شهید کمتر مورد توجه قرار گیرد.
معاون امور مجلس رئیس جمهور دولت سیزدهم تاکید کرد: اشراف امام و رهبر انقلاب بر کتاب و ادبیات بارها مشاهده شده و برای بسیاری از مسئولان فرهنگی خارجی نیز شگفتانگیز بوده است.
وی افزود: امام شهید در تمامی مقاطع مسئولیتهای پس از انقلاب، از مطالعه و پیگیری مباحث علمی و فکری غافل نشدند و همواره آن را بخشی ثابت از سیره فردی و مدیریتی خود حفظ کردند.
حسینی بیان کرد: رهبر شهید انقلاب، خمین را شهر حزبالله نامیدهاند و این عنوان را میتوان از افتخارات مهم مردم این دیار دانست.
وی گفت: تداوم حملات و بمبارانهای دشمن در جنگهای اخیر، بیانگر جایگاه راهبردی این منطقه در معادلات مقاومت است.
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