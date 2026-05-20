سرهنگ رضا یارمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شهید رئیسی در زمان شهادت برای افتتاح پروژه‌ای در منطقه مرزی ایران و جمهوری آذربایجان حضور داشت و این موضوع نشان می‌دهد که تا آخرین لحظات عمر خود در میدان خدمت و پیگیری امور مردم حضور فعال داشت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات با اشاره به شرایط کشور در آغاز فعالیت دولت سیزدهم بیان کرد: شهید رئیسی در شرایطی مسئولیت را بر عهده گرفت که کشور با مشکلات متعددی از جمله شیوع کرونا، مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها، واحدهای تولیدی راکد و پروژه‌های نیمه‌تمام مواجه بود اما دولت سیزدهم با رویکردی جهادی وارد میدان شد.

یارمحمدی ادامه داد: مدیریت بحران کرونا، تأمین و تولید واکسن، احیای واحدهای تولیدی، فعال‌سازی کارخانه‌های نیمه‌تعطیل، پیگیری پروژه‌های عمرانی و تلاش برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله اقداماتی بود که در آن دوران دنبال شد.

وی ولایت‌پذیری را از برجسته‌ترین شاخصه‌های شخصیتی شهید جمهور دانست و تصریح کرد: شهید رئیسی خود را سرباز ولایت می‌دانست و همواره تأکید داشت که مسئولان باید در مسیر منویات رهبر معظم انقلاب حرکت کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات افزود: ایشان نه تنها در عمل به این اصل پایبند بود بلکه در جلسات هیئت دولت نیز بر این موضوع تأکید داشت و معتقد بود مسئولان باید بدون ورود به حاشیه‌ها، با تبعیت از ولایت و تمرکز بر خدمت، وظایف خود را انجام دهند.

یارمحمدی بیان کرد: شهید رئیسی هیچ‌گاه توجهی به تخریب‌ها، حاشیه‌سازی‌ها و فضاسازی‌ها نداشت و همه تمرکز خود را بر خدمت به مردم گذاشته بود و اعضای دولت را نیز به دوری از حواشی دعوت می‌کرد.

وی حضور در میان مردم را از دیگر ویژگی‌های شهید جمهور برشمرد و گفت: سفرهای استانی، حضور در مناطق محروم و ارتباط مستقیم با مردم از شاخصه‌های مدیریتی شهید رئیسی بود و ایشان تلاش می‌کرد مسائل و مشکلات را از نزدیک پیگیری کند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات گفت: روحیه جهادی شهید رئیسی در کنار ولایت‌پذیری، الگویی ماندگار برای مدیران کشور است و مسیر خدمت‌رسانی ایشان می‌تواند الگوی مناسبی برای نسل جوان و مسئولان باشد.

یارمحمدی با اشاره به برنامه‌های بزرگداشت شهدای خدمت در شهرستان محلات گفت: برنامه‌های گرامیداشت دومین سالگرد شهدای خدمت در مساجد و پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرستان و در تجمعات شبانه برگزار خواهد شد و تلاش شده این مراسم‌ها در کنار سایر برنامه‌های فرهنگی و مردمی اجرا شود.