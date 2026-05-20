به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلصالائمه شامگاه چهارشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: جریان نفوذ اجازه نخواهد یافت مسیر دیپلماسی و منافع ملی را منحرف کند و مردم تا زمان لازم در صحنه حضور خواهند داشت.
وی افزود: حضور گسترده و مستمر مردم موجب عصبانیت دشمنان و ناکامی اهداف آنان شده است.
مخلصالائمه تصریح کرد: ایستادگی مردم، دوگانهسازی میان دیپلماسی و میدان را شکست و رویکرد شجاعت در میدان و اقتدار در دیپلماسی را تقویت کرد.
وی ادامه داد: جلوگیری از تحرکات و جریانسازی عوامل و شبکههای وابسته داخلی مورد تاکید است.
نماینده بنیاد بینالمللی شهید رئیسی بیان کرد: تا زمان عقبنشینی و خروج آمریکا از منطقه، حضور و نقشآفرینی مردم در صحنههای مختلف ضروری و تعیینکننده خواهد بود.
وی افزود: انقلاب اسلامی ایران تنها انقلابی است که توانسته در دهههای سوم و چهارم خود نیز با همان جهتگیری اولیه به مسیر خود ادامه دهد.
مخلصالائمه تاکید کرد: این پایداری و استمرار، نتیجه ارتباط مستمر با مردم و پایبندی به آرمانهای اولیه انقلاب است.
استاندار سابق استان مرکزی گفت: مهمترین اولویت دولت شهید رئیسی، بازسازی امید و اعتماد عمومی در جامعه بود و این مسیر با جدیت و تلاش مستمر دنبال شد و ایشان در این راه با روحیهای ایثارگرانه، تمام توان خود را برای خدمت به مردم بهکار گرفت.
وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب در توصیف شهید جمهور، ویژگیهای متعدد و کمسابقهای را برای ایشان برشمردند که در تاریخ انقلاب بینظیر بوده است.
مخلصالائمه افزود: در دو سال فعالیت دولت شهید جمهور، بودجه عمرانی استان به ۱۶ هزار میلیارد ریال رسید که این رقم در مقایسه با شش سال پیش از آن، رشد ۱۰ برابری را نشان میدهد.
وی تاکید کرد: نهضت تکمیل طرحهای نیمهتمام، احیای واحدهای راکد و نیمهتعطیل از جمله هپکو و اجرای جهاد آبرسانی به ۲۰ هزار روستای کشور از مهمترین اقدامات این دولت به شمار میرود.
