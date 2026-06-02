سارقان نفت خام در امیدیه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود دادوند با اشاره به اجرای عملیات موفق مأموران پاسگاه انتظامی جایزان اظهار کرد: ماموران پاسگاه جایزان در راستای مبارزه با پدیده شوم سوخت قاچاق به یک دستگاه تریلر تانکردار مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در این عملیات خودرو تانکر حامل نفت خام سرقتی توقیف و دو نفر قاچاقچی سوخت دستگیر شدند.

سرهنگ دادوند با بیان اینکه ارزش ریالی محموله مکشوفه حدود ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان و اخلالگران نظم و امنیت عمومی، از همکاری شهروندان در اطلاع‌رسانی موارد مشکوک قدردانی کرد.